Destiny 2: presentati L'Eclissi e la Stagione dei Tesori. Ufficiale la partnership con Epic

Come da programma, Bungie ha svelato una valanga di novità dedicate a Destiny 2.

L'annuncio più atteso era senz'altro quello della prossima grande espansione, intitolata L'Eclissi (Lightfall), ma tra i reveal c'è anche quello dei nuovi contenuti stagionali e la conferma di un'ambiziosa partnership commerciale, quella con Epic. Grazie a quest'ultima, da oggi lo sparatutto di Bungie è ufficialmente disponibile su Epic Games Store.

Destiny 2: L'Eclissi, tutte le novità della prossima espansione

Protagonista indiscusso del Destiny 2 Showcase è stato Lightfall, il prossimo capitolo della storia che ruota intorno a Luce e Oscurità. L'Eclissi - questo il nome italiano dell'espansione - vedrà il ritorno di Calus come antagonista: l'ex imperatore dei Cabal è il nuovo Discepolo del Testimone ed è ora affiancato da un esercito ancora più pericoloso, la Legione Ombra. Tra le sue file troveremo pericoli mai visti prima, come i Tormentatori.

"Schegge di vetro brillano alla luce stellare. I soldati della Legione Ombra affrontano i guardiani mentre la sagoma di un'inconfondibile flotta si staglia imponente: il Testimone è arrivato con i suoi discepoli", recita la descrizione del trailer ufficiale svelato durante lo Showcase. "Trova la forza nella Luce, brandisci l'Oscurità e affacciati su un nuovo mondo mettendo a rischio tutto in questa campagna indimenticabile".

Per poter fronteggiare la nuova minaccia, i Guardiani apprenderanno una nuova abilità all'Oscurità. Parliamo della Telascura (Strand), potere che Cacciatori, Stregoni e Titani impareranno a padroneggiare alterando la realtà a proprio piacimento.

Nel trailer è possibile intravedere alcune spettacolari manifestazioni di questo potere, tra cui la possibilità di utilizzare un lazo per volteggiare tra i grattacieli. A proposito della nuova ambientazione, L'Eclissi ci porterà in quel di Neomuna, capitale di Nettuno, una metropoli illuminata dalle luci al neon, dalle sale arcade e dai colossali edifici futuristici. Gli abitanti di Neomuna sono i Solcanuvole, guerrieri che hanno scelto di proteggere la civiltà.

Tra le altre grandi novità troviamo un generale rework della struttura di gioco. Troveremo infatti una nuova feature, LFG (Looking For Group), che consentirà ai giocatori di Destiny 2 di trovare più facilmente dei compagni di squadra per le numerose attività dello Shared World Shooter. Troveremo inoltre un inedito sistema di ranking interno (Paragon) per aiutare i nuovi arrivati a identificare dei veterani disposti ad aiutarli con le missioni più impegnative.

Arrivano inoltre i Loadout, ovvero la possibilità di salvare determinate combinazioni di armi, armature e modifiche, sfruttando tra l'altro una nuova meccanica per le mod.

Destiny 2: L'Eclissi è ora disponibile al preordine presso i principali store digitali. La prossima espansione debutterà ufficialmente il 28 febbraio 2023. Effettuando il preorder è possibile ottenere automaticamente Tempesta d'argento vivo, un fucile automatico Esotico.

La Stagione dei Tesori e il ritorno di Oryx

A partire da oggi, i giocatori di Destiny 2 potranno darsi da fare con una nuova ondata di attività PvE e competitive, grazie alla Stagione dei Tesori. Il tema della nuova season è quello piratesco, come dichiarano gli sviluppatori di Bungie e come si vede nell'entusiasmante trailer che vede protagonisti i Guardiani, il Ramingo, Mithrax e altre vecchie conoscenze. L'antagonista sarà ancora una volta Eramis, nostra ex nemesi di Oltre la Luce.

Nella Stagione dei Tesori avremo il compito di creare il nostro personale equipaggio, in preparazione al fatidico scontro con Calus e il Testimone. Nel corso della stagione recluteremo mercenari e altre 'canaglie' provenienti da tutto il Sistema Solare.

Tra le novità troviamo tre attività PvE nuove di zecca. Scontro di Ketch è una missione per 6 giocatori che inviterà i Guardiani a catapultarsi (sfruttando dei veri cannoni) sulle navi nemiche per scontrarci con l'esercito di Eramis. In Spedizione, invece, dovremo scortare una gigantesca trivella con l'obiettivo di saccheggiare i tesori controllati dagli avversari. Infine, in Nascondiglio Pirata dovremo addentrarci in oscure caverne per impossessarci di reliquie misteriose.

La sottoclasse Arco 3.0 fa il suo debutto con la Stagione dei Tesori, portando con sé una riprogettazione del potere della Luce per Cacciatori, Stregoni e Titani. Tra le novità più rilevanti troviamo l'abilità Propulsore per il Titano, una schivata in puro stile DOOM che ci permetterà di evitare agilmente gli attacchi dei nemici e partire al contrattacco.

Dal 26 agosto, invece, i giocatori di Destiny 2 daranno il bentornato a Oryx con La Caduta di un Re, raid del primo capitolo di Destiny che tornerà a intrattenere i giocatori del popolare sparatutto. Torneranno le storiche ricompense della 'vecchia' Incursione, proprio come avvenuto con Volta di Vetro. L'Incursione sarà disponibile gratuitamente per tutti.

Parlando delle precedenti espansioni, Bungie annuncia che con L'Eclissi interromperà l'archiviazione dei vecchi add-on, accontentando di fatto i fan che chiedevano a gran voce uno stop al cosiddetto 'sunset'. Inoltre, tutte le espansioni di Destiny 2 saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori nel corso di questa settimana.

Bungie + Epic Games: la partnership è ufficiale

Chi ha seguito le notizie nelle ultime ore avrà già letto di una collaborazione tra Bungie ed Epic Games. Ebbene, le due compagnie uniscono effettivamente le forze per portare Destiny 2 su Epic Games Store, dove è ora disponibile al download con tanto di espansioni.

"Da oggi Destiny 2 sarà disponibile su Epic Games Store. Grazie a questa collaborazione, i giocatori potranno ottenere gratuitamente il Pacchetto Destiny 2: 30 anni come offerta a tempo limitato", si legge nel comunicato ufficiale di Bungie. "Ma non finisce qui. Festeggiamo anche due nuove collaborazioni per due giochi molto amati: Fall Guys e Fortnite".

In occasione del debutto dello Shared World Shooter sul marketplace di Epic, il colosso americano svela una serie di contenuti a tema Destiny per il suo popolare Fortnite e persino per Fall Guys, come si può vedere nel filmato condiviso poche ore fa.