Hogwarts Legacy: il nuovo trailer dalla Gamescom 2022 è dedicato alla storia

Come anticipato da Geoff Keighley, alla Opening Night Live della Gamescom 2022 abbiamo rivisto in azione Hogwarts Legacy, una delle produzioni più attese del 2023. Inizialmente previsto per la fine dell'anno corrente, l'action RPG prodotto da Warner Bros. Games arriverà il prossimo 10 febbraio e porterà con sé un'inedita storia ambientata nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, così come un gameplay coinvolgente e tante chicche per i fan di Harry Potter.

Hogwarts Legacy: facciamo la conoscenza di Sebastian Sallow

L'ultimo filmato di Hogwarts Legacy è tratto dalla campagna che ci permetterà di impersonare uno studente - creato e personalizzato da noi - della storica scuola di magia. Verremo inoltre assegnati ad una delle quattro case di Hogwarts e avremo modo di interagire con altri studenti.

Tra questi c'è Sebastian Sallow, allievo Serpeverde, protagonista di una particolare questline che metterà a dura prova le nostre convinzioni etiche per quanto concerne le arti magiche.

"Il trailer [...] mostra alcuni degli elementi più cupi che i giocatori incontreranno, fornendo anche uno sguardo approfondito ai luoghi più pericolosi del gioco, ai nemici più sinistri e alle temibili creature magiche che si annidano nell'ombra", spiega Warner Bros. Games nel comunicato ufficiale.

"Il filmato si concentra su una delle serie di missioni opzionali di Hogwarts Legacy con Sebastian Sallow, e offre anche uno sguardo sulle Maledizioni Senza Perdono e sugli spinosi dilemmi che i giocatori dovranno affrontare mentre scoprono nuovi dettagli sul mistero della famiglia Sallow e decidono se cimentarsi nelle Arti Oscure, o magari di dedicarvisi completamente".

Nella clip assistiamo così all'utilizzo di Cruciatus, Maledizione Senza Perdono che viene formulata dal protagonista e dallo studente Serpeverde con la formula Crucio.

Hogwarts Legacy arriverà dunque il 10 febbraio 2023 su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e anche su Nintendo Switch. Effettuando il preordine della Deluxe Edition sarà possibile ricevere il pacchetto Arti Oscure e l'accesso anticipato al gioco, 72 ore prima del lancio mondiale.