Hogwarts Legacy in azione su PS5 con 14 minuti di gameplay, arriverà nell'inverno 2022

Come promesso, Sony e Warner Bros. Games hanno presentato il primo video ufficiale del gameplay di Hogwarts Legacy, attesissimo action RPG ambientato nell'universo fantasy di Harry Potter. Nel filmato possiamo ammirare gran parte delle meccaniche di gioco, come la creazione del personaggio, il sistema di combattimento, il crafting di pozioni e oggetti e molto altro. A giudicare dalle immagini, sarà l'esperienza videoludica definitiva per i fan del franchise.

Il publisher coglie l'occasione per svelare la finestra di lancio: l'uscita di Hogwarts Legacy è infatti prevista per l'inverno del 2022, probabilmente in concomitanza con le festività natalizie.

Hogwarts Legacy: uno sguardo approfondito al gameplay

"Tutti abbiamo sognato di ricevere le nostre lettere di ammissione, di frequentare Hogwarts e prendere parte alla storia. [...] Hogwarts Legacy è la vostra storia, con basi ben radicate nell’universo narrativo del mondo dei maghi, e inizierà con la creazione del vostro mago o della vostra strega", così Chandler Wood di WB Games Avalanche ci introduce a Hogwarts Legacy. Gli eventi del gioco sviluppato da Avalanche Software saranno ambientati nel mondo magico del 1800 e prenderanno dunque le distanze dalla storia raccontata nei romanzi di J. K. Rowling.

Il video mostrato all'ultimo evento dello State of Play - registrato su un kit di sviluppo PS5 - ci ha permesso di dare un primo sguardo approfondito al gameplay di Hogwarts Legacy.

Vediamo dunque l'assegnazione del nostro alter ego a una delle quattro grandi case di Hogwarts (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero, Serpeverde), le lezioni a cui prenderemo parte, i variegati incantesimi che potremo utilizzare durante l'esplorazione del castello e, soprattutto, nei concitati combattimenti a cui prenderemo parte. Spazio anche alle personalizzazioni del proprio personaggio e a un sistema di creazione con cui decoreremo un'intera area di gioco.

"Nei panni di uno studente del quinto anno con la rara capacità di dominare un'antica e potente magia, i giocatori vivranno storie inedite e potranno imbarcarsi in un viaggio pericoloso alla scoperta di una verità nascosta del mondo magico", si legge nel comunicato. In Hogwarts Legacy sarà possibile sviluppare le abilità del mago o della strega che impersoneremo padroneggiando gli incantesimi, preparando pozioni e studiando piante magiche. Nel corso dell'avventura affronteremo diverse tipologie di nemici, sveleremo i segreti di Hogwarts e dintorni e approfondiremo la conoscenza degli altri personaggi, siano essi studenti, professori o insoliti alleati.

"Abbiamo dovuto fare centinaia di scelte tra storia e gameplay, anche in merito alle differenze tra i libri e i film", spiega il game director Alan Tew. "Anche se abbiamo voluto offrire a tutti i giocatori una nuova interpretazione del mondo dei maghi, dando priorità al divertimento rispetto al realismo o alla fedeltà ai libri, descrivere il nostro lavoro in questi termini non rende giustizia all’impegno profuso affinché tutto quanto risulti sempre autentico e riconoscibile".

È stato inoltre confermato che la versione finale di Hogwarts Legacy sarà doppiata in italiano.

I preordini di Hogwarts Legacy sono ora disponibili su Amazon

Come confermato da Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy debutterà durante l'inverno del 2022 e, quindi, a fine dicembre. Il gioco, pubblicato sotto la nuova etichetta Portkey Games, sarà disponibile sulle piattaforme di ultima e penultima generazione, ovvero su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. È inoltre previsto un porting per Nintendo Switch.

L'attesa è ancora piuttosto lunga, ma sono già apparsi i primi preordini online. Nel marketplace di Amazon, la versione next-gen del gioco di ruolo è disponibile al prezzo consigliato di 74,99 euro, che diventano 69,99 per le versioni indirizzate alle console 'old-gen'.