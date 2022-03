Hogwarts Legacy protagonista del prossimo State of Play: quando e come seguire l'evento

L'ultimo evento del format State of Play si è tenuto pochi giorni fa, permettendoci di dare un'occhiata ai nuovi titoli in sviluppo presso gli editori giapponesi e a un paio di chicche provenienti dal mercato occidentale - primo fra tutti Returnal: Ascensione. Sony è pronta a replicare con una seconda livestream per il mese di marzo: il prossimo appuntamento, previsto per questa settimana, è dedicato interamente a Hogwarts Legacy, attesissimo titolo ispirato alla saga di Harry Potter.

Hogwarts Legacy in diretta con 14 minuti di gameplay su PS5

"Avalanche Software e Warner Bros. Games sono felici di collaborare con PlayStation per consegnarvi un’edizione speciale di State of Play dedicata interamente a Hogwarts Legacy", così Chandler Wood, community manager di WB Games Avalanche, ha annunciato sul PlayStation Blog l'imminente evento dedicato a uno dei giochi più attesi dell'anno. Il prossimo State of Play verrà trasmesso giovedì 17 marzo, a partire dalle 22:00 (ora italiana).

"Da quando abbiamo svelato Hogwarts Legacy, il trailer è stato visto oltre 28 milioni di volte sul canale YouTube di PlayStation. Abbiamo promesso di mostrarvi di più quest'anno, ed è finalmente tempo di mantenere la promessa", spiega Wood, anticipando che la presentazione realizzata in partnership con Sony avrà una durata di circa 20 minuti, con più di 14 minuti di gameplay registrati su PlayStation 5. Al termine della presentazione, alcuni sviluppatori del team di Avalanche Software condivideranno ulteriori informazioni sull'ambizioso gioco di ruolo.

Per l'occasione, Sony ha condiviso un breve teaser del video che vedremo durante lo State of Play.

Come ogni diretta dello State of Play, anche quella dedicata a Hogwarts Legacy verrà trasmessa sui canali Twitch e YouTube di Sony PlayStation. "È un momento incredibile per il quale abbiamo lavorato a lungo. Non vediamo l'ora di mostrarvi i frutti del nostro lavoro".

Non prendete impegni per la serata del 17 marzo, soprattutto se siete fan dell'universo di Hogwarts.