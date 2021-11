Resident Evil Village, più di 5 milioni di copie vendute: primo DLC in arrivo?

Enorme successo per Resident Evil Village: l'ottavo capitolo della saga horror ha superato le 5 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Lo ha annunciato la stessa Capcom in un comunicato ufficiale, dove afferma che Village ha persino superato Resident Evil 7: Biohazard, raggiungendo questo traguardo più velocemente di qualsiasi altro capitolo nell'ultima decade. Nel frattempo si vocifera della prima espansione, con un ipotetico annuncio fissato per Halloween.

Resident Evil Village è da record: meglio di lui solo RE 5

A luglio, Capcom aveva celebrato le prime 4,5 milioni di copie (digitali e fisiche) di Resident Evil Village, una vera e propria impresa per il gioco rilasciato lo scorso maggio. In poco più di tre mesi, il colosso giapponese ha distribuito altre 500.000 unità, raggiungendo il traguardo dei 5 milioni. L'annuncio è arrivato poche ore fa tramite un comunicato stampa.

Come specificava la stessa Capcom in un precedente report, Resident Evil 7: Biohazard aveva raggiunto il medesimo obiettivo nell'aprile 2018, ovvero quindici mesi dopo il debutto risalente al 24 gennaio 2017. Nella storia del franchise, solo Resident Evil 5 (marzo 2009) è riuscito a vendere più velocemente di Village: in questo caso, il traguardo dei 5 milioni era stato raggiunto dopo soli quattro mesi, rispetto ai cinque di Resident Evil Village.

L'ultima avventura di Ethan Winters avrà anche superato il suo predecessore, ma Resident Evil 7: Biohazard è ancora un bestseller. Nel suddetto report, Capcom dichiara che il settimo capitolo ha appena superato le 10 milioni di unità vendute. Per quanto riguarda il sorprendente successo di Village, lo sviluppatore di Osaka spiega: "Oltre a fornire un senso delle proporzioni che supera il suo predecessore, così come una narrazione che si eleva al di sopra del genere horror, questo titolo è stato lodato per avere più azione e un gameplay ancora più espansivo e coinvolgente".

La compagnia nipponica è attualmente impegnata nell'espansione dell'universo narrativo di Resident Evil. Capcom ha già rilasciato la serie Netflix 'Infinite Darkness' e, al fianco di Sony Pictures Entertainment, si appresta a riportare il franchise sul grande schermo con l'attesissimo film Resident Evil: Welcome To Raccoon City - in uscita il 24 novembre.

Il prossimo annuncio a tema Resident Evil - almeno secondo i rumor - riguarderà il già menzionato Village. Come già confermato da Capcom, l'ottavo capitolo avrà dei contenuti aggiuntivi, ma l'annuncio del primo add-on potrebbe essere alle porte: il DLC verrà infatti presentato ad Halloween. Per la precisione, Saqib Mansoor di SegmentNext parla del 29 ottobre come data scelta dallo sviluppatore per il reveal. Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi.