Resident Evil: Infinite Darkness, una serie in CG su Netflix nel 2021

Netflix ha piani importanti per Resident Evil. Dopo la serie TV già annunciata, il gigante dello streaming ha svelato Resident Evil: Infinite Darkness, una serie in computer grafica che debutterà nel 2021. La produzione ruoterà attorno ai personaggi iconici Claire Redfield e Leon Kennedy, con Claire che nel teaser trailer entra in una casa piena di provette (e apparentemente un cadavere) e Leon intento a salvare uno sconosciuto dall'attacco di uno zombie.

Hiroyuki Kobayashi di Capcom produrrà e supervisionerà la serie, in cui è coinvolta anche TMS Entertainment (lo studio di animazione dietro Akira e Lupin III). Quebico, il cui leader Kei Miyamoto ha prodotto il film Resident Evil: Vendetta, curerà l'animazione.

Questo rapporto sempre più stretto tra Capcom e Netflix sembra benefico per entrambe le aziende, con la prima che vuole dare nuova linfa al franchise in vista del 25esimo anniversario (l'anno prossimo) e Netflix che ha capito come i suoi utenti siano anche avidi videogiocatori e quindi pronti a consumare contenuti legati a quel mondo - basti pensare a The Witcher.