Resident Evil Village Gold Edition: l'horror si aggiorna con un DLC e la terza persona

In occcasione del Capcom Showcase, altro evento inserito nella finestra del Summer Game Fest, lo sviluppatore e publisher nipponico ha svelato diverse novità dedicate a Resident Evil. Si è parlato dell'atteso remake del quarto capitolo, svelato pochi giorni fa, ma anche e soprattutto dell'acclamato Village, ultima iterazione dell'iconico horror targato Capcom.

Quest'autunno l'ottavo episodio della saga si aggiornerà con la Winters' Expansion, DLC che introdurrà un'espansione narrativa ('Shadow of Rose'), un'inedita modalità in terza persona e nuovi contenuti per la game mode The Mercenaries. Ecco cosa c'è da sapere.

Resident Evil: tutte le novità della Winters' Expansion

Dal 28 ottobre 2022 sarà disponibile il primo add-on di Resident Evil Village.

Tra i contenuti della Winters' Expansion spicca l'espansione 'Shadow of Rose', una prosecuzione della storia originale di Village. Ambientata 16 anni dopo gli eventi che vedono protagonista Ethan Winters, 'Shadow of Rose' ci permetterà di impersonare la figlia Rose e di combattere con i suoi poteri. "I giocatori devono esplorare e sopravvivere in un regno deformato e misterioso all'interno della coscienza del Megamicete in cerca di una cura", si legge nel comunicato ufficiale.

Altra grande novità del DLC riguarda The Mercenaries, modalità di gioco arcade che a ottobre riceverà l'aggiornamento Additional Orders. Questo update porterà con sé nuovi livelli e altri personaggi giocabili: vestiremo i panni di Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu.

Non solo, ma la campagna di Resident Evil Village verrà aggiornata con una modalità in terza persona, che replica l'esperienza offerta dai capitoli più apprezzati del franchise.

Resident Evil 2, 3 e 7 ricevono l'aggiornamento next-gen

Durante lo Showcase di Capcom si è parlato anche degli apprezzati remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, così come del mai troppo lodato Resident Evil 7 biohazard. Per quale motivo? Questi tre capitoli sono stati appena rilanciati su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un aggiornamento next-gen, il quale introduce diverse novità sul fronte tecnico.

Si parte dalla risoluzione 4K e si arriva al ray tracing, passando per il frame rate elevato e il supporto all'audio 3D. Sull'ammiraglia di Sony troviamo anche il feedback tattile del DualSense e il supporto del trigger adattivo, per un'esperienza di gioco ancora più immersiva.

Capcom dichiara che gli utenti che possiedono i giochi nelle versioni 'old-gen' (PS4 e Xbox One) possono eseguire l'aggiornamento senza costi aggiuntivi, tramite Digital Update Program (PS4) e Smart Delivery (Xbox One). Le patch next-gen sono ora disponibili anche su PC.