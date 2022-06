Microsoft Flight Simulator: arriva l'espansione Top Gun: Maverick, ed è gratuita!

L'espansione Top Gun: Maverick per Microsoft Flight Simulator era attesa da tempo, visto che se ne era già parlato circa un anno fa. I ritardi a cui è andata incontro la pellicola, dovuti principalmente al blocco alle sale cinematografiche per via della pandemia, hanno comportato un posticipo anche per questo contenuto di espansione per il simulatore di volo.

Espansione che è completamente gratuita e che offre una livrea speciale dedicata al film per l'F/A-18E Super Hornet. Per il quale abbiamo anche nuove missioni di addestramento che riproducono alcune delle sequenze altamente spettacolari del film prevedendo manovre ad alta velocità ed acrobazie a bassa quota, vicine agli ostacoli naturali. Non manca una sfida di atterraggio su una portaerei che, come sanno i fan del simulatore, non è delle più semplici per via delle difficoltà intrinseche alla manovra.

L'espansione non poteva, poi, esimersi dal portare in dote anche un velivolo ipersonico capace di raggiungere velocità di Mach 10, oltre a una missione speciale che porterà i giocatori a spingersi fino alla stratosfera.

L'aggiornamento Top Gun: Maverick è già disponibile, quindi basta semplicemente procedere all'aggiornamento di Microsoft Flight Simulator per PC o Xbox per giocarlo sin da subito.