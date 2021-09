Microsoft Flight Simulator, l'espansione Top Gun deve attendere: il film è stato rimandato

L'espansione "Top Gun" di Microsoft Flight Simulator è stata rimandata per allinearne l'uscita al film Top Gun: Maverick, la cui data di arrivo nelle sale è stata posticipata da Paramount al 27 maggio 2022. Il ritardo del seguito del famoso Top Gun con Tom Cruise è legato alle preoccupazioni sull'aumento dei casi di Covid-19 causati dalla variante Delta che potrebbe impattare sui ricavi al botteghino.

Questo è solo l'ultimo di una serie di ritardi per Top Gun: Maverick, inizialmente previsto per il 2020 e fino a poche ore fa per il 19 novembre 2021. In casa Paramount sperano che con l'aumentare delle vaccinazioni la metà del 2022 possa essere il momento giusto per lanciare il film e ottenere i massimi profitti.

A farne le spese gli appassionati di Microsoft Flight Simulator, che dovranno pazientare, ma d'altronde gli sviluppatori erano stati chiari sul fatto che l'espansione sarebbe arrivata insieme al film, nell'ottica di un'operazione commerciale congiunta. L'espansione sarà gratuita e, tra i diversi contenuti, includerà un caccia F-18.

Poco male, Microsoft Flight Simulator riceverà comunque diversi aggiornamenti da qui alla fine dell'anno, a partire dal restyling di settembre per Germania, Austria e Svizzera, l'arrivo di due nuovi velivoli (Junkers JU-52 e VoloCity Air Taxi) e la modalità multiplayer competitiva prevista per questo autunno.