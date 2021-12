Resident Evil Village e Metroid Dread sono i due giochi più completati del 2021

Resident Evil Village è stato il gioco più volte portato a termine nel corso del 2021 secondo il sito HowLongToBeat. In questa speciale classifica precede Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart e It Takes Two, ovvero il titolo insignito del riconoscimento come Gioco dell'Anno 2021 ai The Game Awards.

Tra le classifiche più curiose tra quelle realizzate da questo sito di tracking troviamo quella dei giochi maggiormente abbandonati, in cui "trionfa" Valheim, un videogioco di sopravvivenza sviluppato da Iron Games Studio e distribuito in accesso anticipato su Steam a partire dal febbraio 2021. Il titolo nettamente più lungo da portare a termine è invece Pathfinder: Wrath of the Righteous, un gioco di ruolo isometrico sviluppato dallo studio russo Owlcat Games e pubblicato da META Publishing.

Anche se Resident Evil Village è quello più completato, non è il più giocato, primato che invece va a Forza Horizon 5. Il survival horror di Capcom, invece, ritorna in testa se si parla del gioco con più recensioni o con più speedrun.

La classifica è stata stilata su un totale di 40 mila playthrough e conferma come la piattaforma più utilizzata sia nettamente il PC, usata da quasi la metà dei giocatori. Seguono molto staccate Nintendo Switch (10,93%), PlayStation 4 (9,14%) e Xbox One (8,14%).

Siti di monitoraggio come questo dovrebbero essere presi con le pinze, ma il dato sui giochi più completati è attendibile. Resident Evil Village ha dimostrato di essere estremamente popolare e anche un sequel ben fatto, di cui si è parlato molto nel corso dell'anno. Metroid Dread per Nintendo Switch è invece amatissimo dai fan della grande N e di questo lunghissimo franchise. I dati, inoltre, confermano come soprattutto i franchise di vecchia data rimangano quelli preferiti dagli appassionati, ai quali evidentemente sono disposti a dedicare più tempo.