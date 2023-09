Redfall diventerà un buon gioco: la promessa di Pete Hines di Bethesda

Parlando ai microfoni di GamesIndustry, Pete Hines, Head of Publishing di Bethesda, ha promesso che Redfall diventerà un buon gioco. Il dirigente ha sottolineato che non si tratta della prima volta che una produzione Bethesda non ottiene l'accoglienza sperata, ma negli anni la software house ha dimostrato la sua capacità di riparare a questo tipo di situazioni.

"Il lancio su PC di The Elder Scrolls Online non è stato impeccabile, ma ci abbiamo lavorato. Ora è un multipiattaforma incredibilmente popolare. Lo stesso vale per Fallout 76. Redfall non è diverso per noi. Ok, non abbiamo ottenuto il lancio che speravamo, ma è comunque un gioco divertente…" ha spiegato Hines.

Redfall ha rappresentato la prima esclusiva prodotta da Bethesda per Microsoft da quando lo studio è stato acquisito. La permanenza del gioco su Game Pass, secondo Hines, è solo un ulteriore incentivo per continuare a lavorarci e fornire un prodotto di qualità, in quanto le esclusive rimangono disponibili a tempo indeterminato nel catalogo.

"E continueremo a lavorarci. Raggiungeremo i 60 fps. Lo faremo diventare un buon gioco perché sappiamo che, come studio first-party, su Game Pass sarà sempre disponibile. Ci saranno persone tra dieci anni che sottoscriveranno un abbonamento a Game Pass, e Redfall sarà lì" ha chiarito il dirigente.

Uno delle maggiori critiche al gioco, infatti, è stato proprio il limite al frame rate anche su Xbox Series X. Il rilascio è stato forse uno dei peggiori per lo studio, tanto che perfino Phil Spencer, CEO di Xbox, e Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, si sono pubblicamente scusati con i propri utenti.

Nel frattempo, Bethesda sta vivendo dei veri e propri giorni di gloria: l'accesso anticipato di Starfield è un enorme successo, tanto che lo scivolone di Redfall sembra non aver influenzato in maniera significativa il rilascio del nuovo titolo.