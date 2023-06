Arkane non chiuderà nonostante Redfall, Xbox è completamente concentrata su Series X|S

In seguito all'Xbox Game Showcase tenutosi nei giorni scorsi, si sono seguite diverse interviste alle figure di spicco di Xbox. Tuttavia, un argomento che non è stato toccato è Redfall, ultima opera di Arkane che ha subìto un'accoglienza tutt'altro che positiva sia dalla critica che dal pubblico.

Ai microfoni di Axios, Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, ha confermato che Microsoft non ha intenzione di chiudere lo studio, almeno per il momento. Nonostante le parole tutto sommato rassicuranti del dirigente, il futuro dello studio appare ancora incerto sul lungo termine.

D'altro canto, Redfall ha rappresentato uno dei lanci peggiori per questa generazione di Xbox, tanto che lo stesso Phil Spencer è dovuto intervenire scusandosi con i fan. Tuttavia, ha anche sottolineato che si è trattata di una mancanza da parte sua e del suo team che non ha saputo supportare nel modo giusto lo studio, acquisito quando Redfall era già in uno stato avanzato di sviluppo nell'operazione che ha portato all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

"Quando acquisiamo uno studio, ci sono giochi in uno stato avanzato di sviluppo e altre cose che invece sono all'inizio della loro creazione o non sono state neanche concepite ancora. Dobbiamo migliorare il nostro supporto per quei giochi che si trovano a metà del loro processo di creazione quando diventano parte di Xbox" ha dichiarato Spencer a pochi giorni dal rilascio.

Nel frattempo il titolo sta continuando a ricevere patch correttive e aggiornamenti con nuovi contenuti che sembrano aver rassicurato la stessa Microsoft. Booty, infatti, ha definito Redfall una "buona offerta" per i giocatori abbonati a Xbox Game Pass.

Alla fine dell'intervista, Booty ha anche confermato che nessuno studio interno è impegnato in progetti per Xbox One. Microsoft è completamente concentrata sulla nona generazione di console, ma i giocatori possono comunque accedere ai nuovi titoli attraverso Xbox Cloud Gaming dalla precedente generazione di console. "È così che continueremo a supportarla" ha spiegato.