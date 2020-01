Razer Sila 5G: svelato a Las Vegas il router 5G dedicato ai gamer

Abbiamo assistito all’annuncio di un PC modulare di fascia desktop e al reveal di un versatile gamepad per smartphone. Tra le altre novità targate Razer, al CES 2020 è stato presentato Razer Sila 5G, dispositivo di rete ideato per offrire ai videogiocatori elevate performance in Wi-Fi - proprio come l’originale Razer Sila lanciato nel 2018 - e, questa volta, anche in 5G.

Il nuovo router della compagnia statunitense abbraccia lo standard di quinta generazione per poter offrire una connettività wireless veloce e affidabile, con una serie di feature aggiuntive realizzate appositamente per i sempre più esigenti gamer.

Razer Sila 5G: ottimizzato per il cloud gaming, e non solo

Il concept presentato alla kermesse di Las Vegas integra il model Qualcomm X55 per il collegamento alle reti 5G e LTE, così come il chipset Hawkeye IPQ8072A compatibile con il nuovo standard Wi-Fi 6. Oltre a garantire una maggiore velocità in fase di navigazione, Razer Sila 5G potrà offrire agli utenti una latenza sensibilmente ridotta per le sessioni di gioco online, sia su PC che sui dispositivi mobile.

La tecnologia Razer FasTrack integrata nel router prioritizza la larghezza di banda per i dispositivi connessi e le applicazioni utilizzate; troviamo anche una Gaming Mode dedicata, che provvederà a ottimizzare le performance di rete in fase di gioco. Le funzionalità di Sila 5G potranno essere abilitate tramite smartphone, con un’app dedicata alla gestione del router.

Razer Sila 5G potrà essere trasportato ovunque e utilizzato come hotspot mobile, grazie alla batteria ricaricabile presente al suo interno. Oltre all’ingresso USB per la ricarica e alle quattro porte Ethernet - per eventuali LAN party - avremo anche un sistema d’illuminazione basato su Chroma.

Nonostante si tratti di un semplice concept, Razer Sila 5G rispecchia il dispositivo ideale per avvicinarsi ai servizi di cloud gaming. Non parliamo solo di Google Stadia, ma anche di piattaforme quali PlayStation Now e Project xCloud, che nei prossimi mesi riceveranno un’ulteriore spinta in vista del lancio delle nuove console casalinghe, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Servirà una connessione veloce e stabile per poter giocare fluidamente ai principali titoli tripla-A in streaming, e il router di Razer potrebbe garantire tale stabilità.