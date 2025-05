Download.it salva FilePlanet: oltre 120.000 file storici del gaming tornano online

Download.it completa l'acquisizione di FilePlanet e mette in salvo una collezione unica di oltre 120.000 file legati alla storia dei videogiochi per PC. Mod, patch, demo e contenuti promozionali rimarranno accessibili gratuitamente grazie a un archivio di quasi 30 TB

120.000 file relativi alla storia del gaming per PC, un patrimonio accumulato in quasi tre decenni, nuovamente disponibili online. FilePlanet, piattaforma di riferimento per modder, collezionisti di demo e appassionati di patch dai tempi del dial-up, viene ufficialmente integrata in Download.it, portale noto per l’offerta gratuita di software e giochi per Windows, macOS e Android.

Il passaggio non riguarda solo il nome di dominio o la struttura del sito, ma una vera e propria operazione di recupero su scala massiccia: quasi 30 TB di contenuti distribuiti gratuitamente, senza obbligo di registrazione. Ogni link originale di FilePlanet verrà reindirizzato automaticamente alla nuova posizione e questo consentirà di preservare migliaia di riferimenti su forum, articoli e archivi personali.

Fondato nel 1997 e gestito da IGN/Ziff Davis, per buona parte della sua attività FilePlanet ha ospitato nel tempo file diventati introvabili: versioni di prova di titoli iconici, mod amatoriali, patch ufficiali e contenuti distribuiti solo in occasione di eventi promozionali. La piattaforma aveva cessato progressivamente la propria attività, con il rischio concreto che tutto questo materiale sparisse definitivamente dal web.

Download.it ha deciso di intervenire recuperando i dati e rendendoli fruibili con le stesse modalità che ne contraddistinguono l’offerta: accesso gratuito, interfaccia in più lingue, nessun blocco o paywall. L'integrazione completa è operativa dal 29 maggio 2025 e rappresenta una delle più grandi operazioni di conservazione di file videoludici disponibili online.

Per accedere all’archivio completo, basta visitare https://fileplanet.download.it, dove è possibile navigare tra migliaia di giochi e contenuti risalenti a un'epoca in cui ogni MB scaricato rappresentava un'attesa, ma anche un tesoro.