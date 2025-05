GeForce NOW sbarca su Steam Deck: arriva l'app nativa NVIDIA per il gaming in cloud portatile

NVIDIA lancia ufficialmente la prima app GeForce NOW progettata per Steam Deck. Il servizio di cloud gaming diventa ancora più accessibile su dispositivi portatili, con performance fino a 4K e consumi ridotti. Disponibile da subito, l'app semplifica lo streaming di oltre 2.200 giochi da più store digitali

NVIDIA porta GeForce NOW su Steam Deck con un'applicazione nativa dedicata. Dopo l'annuncio al CES 2025, la nuova versione è ora disponibile al download e rappresenta il primo software ufficiale del colosso della grafica per il dispositivo portatile di Valve. Un passo ulteriore verso un'esperienza di cloud gaming ancora più immediata e fluida su uno dei device più apprezzati dai giocatori PC in mobilità.

GeForce NOW per Steam Deck consente l'accesso in streaming a un catalogo di oltre 2.200 titoli provenienti da piattaforme come Steam, Epic Games Store, PC Game Pass e altri store digitali. La qualità visiva raggiunge risoluzioni fino a 4K a 60 fps, con supporto per HDR, DLSS 4 e NVIDIA Reflex nei giochi compatibili. Tecnologie che puntano a portare prestazioni da fascia alta direttamente nel palmo della mano, senza gravare sull'hardware locale.

Uno dei vantaggi più rilevanti dell’utilizzo del cloud per il rendering grafico è il risparmio energetico. La nuova app consente un incremento dell'autonomia della batteria fino al 50% rispetto al gioco in locale, e questo aiuta a prolungare sensibilmente le sessioni di gioco lontano dalla presa di corrente. Un aspetto decisivo per i gamer che sfruttano Steam Deck durante gli spostamenti o in viaggio.

Il processo di installazione è stato ottimizzato rispetto alla precedente versione beta. La nuova app offre un'interfaccia più curata, tempi di configurazione ridotti e un'integrazione fluida con il sistema di Valve. L'utente può avviare rapidamente i propri giochi preferiti in streaming.

A corredo del lancio, NVIDIA introduce sei nuovi giochi nel catalogo GeForce NOW: Nice Day for Fishing, Cash Cleaner Simulator, Tokyo Xtreme Racer, The Last Spell, Tainted Grail: The Fall of Avalon e Torque Drift 2. Tutti immediatamente accessibili tramite cloud, anche per chi utilizza altri dispositivi come Mac, PC non recenti, Chromebook o SHIELD TV.

Fino al 6 luglio è inoltre attiva una promozione estiva che propone l'abbonamento Performance semestrale con uno sconto del 40%. Un’opportunità concreta per testare il servizio con sessioni prolungate su Steam Deck o qualsiasi altro device compatibile, sfruttando tutta la potenza dei server NVIDIA senza dover investire in nuovo hardware.

La nuova app è disponibile per il download sulla pagina ufficiale di GeForce NOW.