GeForce NOW: in arrivo l'app nativa su Steam Deck

NVIDIA amplia GeForce NOW: app nativa per Steam Deck entro fine anno, supporto per visori VR come Apple Vision Pro e Meta Quest. In arrivo inoltre due nuovi titoli Microsoft, "Avowed" e "DOOM: The Dark Ages"

NVIDIA ha annunciato al CES 2025 l'arrivo di una versione nativa dell'app GeForce NOW per Steam Deck entro la fine dell'anno. Questa novità promette di semplificare notevolmente l'accesso al servizio di cloud gaming di NVIDIA sulla popolare console portatile di Valve.

Al momento gli utenti di Steam Deck possono già utilizzare GeForce NOW attraverso uno script fornito da NVIDIA, ma l'app nativa renderà il processo di installazione più semplice e diretto e permetterà di ottenere migliori prestazioni e il supporto a risoluzioni fino a 4K a 60 fps con HDR quando collegata a un televisore.

L'espansione di GeForce NOW non si ferma qui: NVIDIA ha infatti rivelato che il servizio sarà presto disponibile su importanti visori per la realtà virtuale e mista, tra cui Apple Vision Pro, Meta Quest 3 e 3S, oltre ai dispositivi Pico. Gli utenti di questi visori potranno accedere a un'ampia libreria di giochi semplicemente visitando play.geforcenow.com tramite il browser del dispositivo. Questa funzionalità sarà disponibile con l'aggiornamento alla versione 2.0.70 dell'app, previsto per la fine di questo mese.

La libreria di GeForce NOW, che già conta oltre 2.100 titoli, si arricchirà ulteriormente con l'aggiunta di due importanti giochi Microsoft in uscita quest'anno: "Avowed" di Obsidian Entertainment, previsto per il 18 febbraio, e "DOOM: The Dark Ages" di id Software, la cui data di lancio non è ancora stata specificata.

L'espansione di GeForce NOW su Steam Deck e sui visori per realtà virtuale e mista rappresenta un significativo passo avanti per il cloud gaming, offrendo agli utenti la possibilità di giocare a titoli AAA con prestazioni di alto livello su una vasta gamma di dispositivi, indipendentemente dalle loro specifiche hardware. E' tuttavia bene ricordare che il servizio GeForce NOW prevede piani gratuiti e a pagamento mensile (a seconda di prestazioni e durata delle sessioni di gioco), a cui va aggiunto anche l'acquisto delle licenze dei titoli che si desidera giocare.