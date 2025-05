EA chiude Cliffhanger Games e cancella il videogioco di Black Panther

Electronic Arts ha ufficialmente cancellato il progetto videoludico dedicato a Black Panther. Il gioco dedicato all'iconico supereroe Marvel, tra i grandi protagonisti dell''MCU', non vedrà mai la luce. Non solo: il colosso americano ha anche annunciato la chiusura di Cliffhanger Games, studio fondato nel 2023 proprio per sviluppare il titolo in collaborazione con Marvel Games.

Addio a Cliffhanger Games (e al gioco di Black Panther)

La suddetta notizia è stata comunicata ai dipendenti tramite una mail interna della presidente di EA Entertainment, Laura Miele, che ha spiegato come la decisione sia parte di una più ampia strategia volta a "rafforzare il focus e concentrare l'energia creativa sulle opportunità di crescita più significative". "Queste decisioni sono difficili", avrebbe scritto Miele, secondo IGN. "Riguardano persone con cui abbiamo lavorato, imparato e condiviso momenti reali. Stiamo facendo tutto il possibile per sostenerle, anche per trovare opportunità all'interno di EA, dove abbiamo avuto successo nell'aiutare le persone a ricoprire nuovi ruoli".

Cliffhanger Games, software house guidata da Kevin Stephens e composta da veterani di serie come Halo, God of War e Call of Duty, era stata fondata per dare vita a un'esperienza single-player originale ambientata nel Wakanda. Il progetto, annunciato appena due anni fa e ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, avrebbe dovuto offrire ai giocatori la possibilità di vestire i panni del leggendario protettore del fittizio regno africano.

La cancellazione del titolo si inserisce in un contesto di profonde ristrutturazioni per EA, che negli ultimi mesi ha già tagliato centinaia di posti di lavoro e abbandonato altri progetti, tra cui un nuovo gioco di Titanfall. La società non ha specificato il numero esatto di dipendenti coinvolti nei licenziamenti, ma IGN sostiene che sarebbero circa 300 i ruoli tagliati lo scorso aprile presso Respawn Entertainment e altre divisioni interne di Electronic Arts.



L'azienda ha ribadito che continuerà a investire nei suoi franchise di maggior successo come Battlefield, The Sims, Skate e Apex Legends. Laura Miele ha inoltre menzionato il gioco su Iron Man, confermando che il progetto è ancora attivo e in fase di lavorazione. Stesso discorso vale per il prossimo capitolo della serie Mass Effect e il terzo episodio di Star Wars Jedi.