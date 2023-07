Black Panther: arriva l'annuncio ufficiale del gioco dedicato all'eroe del Wakanda

Electronic Arts ha confermato l'esistenza di un videogioco dedicato a Black Panther, il supereroe wakandiano della Marvel. Il titolo è in sviluppo presso Cliffhanger Games, uno studio fondato nel 2021 da Kevin Stephens, ex vicepresidente e capo dello studio de La Terra di Mezzo: l'ombra di Mordor.

Le voci sul progetto emersero l'anno scorso in seguito all'annuncio, sempre da parte di Electronic Arts, di un videogioco dedicato a Iron Man. I giochi, peraltro, saranno sviluppati insieme a Marvel Games ed è già stato anticipato che non saranno legati al MCU. Non è stato specificato, però, se ci sia una qualche connessione tra i due titoli in sviluppo.

Ad ogni modo, grazie a un post sul blog ufficiale di Electronic Arts, abbiamo qualche informazione in più su cosa aspettarci dal gioco, seppur venga sottolineato che il post è indirizzato più a semplificare il reclutamento di sviluppatori che non a fornire una panoramica per gli utenti.

Il titolo sarà un single player ambientato in un mondo vasto e dinamico che reagisce alle scelte del giocatore. In particolare, Cliffhanger intende realizzare un'esperienza particolarmente immersiva che "consenta ai giocatori di sperimentare cosa significhi indossare i panni del protettore del Wakanda, Black Panther".

Più avanti, nel post, è lo stesso Stephens a dare qualche chiarimento in più sull'ambientazione spiegando che darà ai giocatori "più influenza e controllo sulla narrativa di quanto non abbiano mai sperimentato in un gioco basato sulla storia".

In ogni caso, come premesso, il post è stato pubblicato per semplificare la ricerca del personale. Non si tratta quindi di un vero e proprio reveal, per il quale l'attesa sarà probabilmente ancora lunga. Il titolo d'altronde è ancora in una fase embrionale e lo sviluppo vero e proprio pare non sia ancora iniziato.