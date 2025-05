Mafia: The Old Country in azione in un video commentato dagli sviluppatori

Hangar 13 svela il primo episodio della serie 'Breaking Omertà', offrendo uno sguardo inedito sullo sviluppo di Mafia: The Old Country. Il nuovo titolo, in uscita l'8 agosto 2025, promette un'esperienza immersiva che trasporta i giocatori nella Sicilia dei primi del Novecento.

In uscita il prossimo 8 agosto, Mafia: The Old Country racconterà le origini dell'acclamato franchise catapultando i giocatori nella Sicilia dei primi del Novecento. Un vero e proprio ritorno alle radici della saga, prodotto da Hangar 13 in collaborazione con Stormind Games.

Gli sviluppatori hanno deciso di svelare gli aspetti più interessanti della produzione attraverso la serie di filmati 'Breaking Omertà', portando i fan dietro le quinte.

The Old Country, 'Breaking Omertà': dove tutto ebbe inizio

Come raccontato nel primo episodio del diario degli sviluppatori, intitolato 'Where iIt All Began', Hangar 13 e Stormind Games hanno voluto realizzare "una splendida e autentica rappresentazione della Sicilia del '900". Con questo capitolo - che fungerà da prequel per l'intera serie, vengono abbandonate le metropoli americane viste nei precedenti episodi per poter immergere il giocatore nelle atmosfere rurali e selvagge dell'isola, considerata quasi un'entità a sé stante.

Attraverso una ricerca storica approfondita, fatta di fotografie d'epoca, testimonianze e visite sul territorio, ogni dettaglio è stato riprodotto con cura per garantire una fedeltà senza precedenti. Il protagonista, Enzo Favara, incarna la lotta per la sopravvivenza in un contesto segnato da povertà estrema e dure tradizioni. Cresciuto in una miniera di zolfo, Enzo cerca riscatto entrando nella Famiglia, offrendo ai giocatori un viaggio emotivo tra scelte morali e prove di lealtà.



Mafia: The Old Country si distingue per una narrazione lineare e cinematografica, arricchita da un gameplay che alterna momenti di azione intensa a fasi di profonda introspezione. Il sistema di combattimento è incentrato sull'uso di risorse limitate e su scontri ravvicinati, al fine di esaltare il senso di pericolo costante. Sul fronte tecnico, il cuore pulsante del gioco è l'Unreal Engine 5, che ha permesso agli sviluppatori di ricreare ambientazioni realistiche e spettacolari.

Il gioco verrà tradotto e doppiato in varie lingue, ma, paradossalmente, non riceverà un doppiaggio in italiano. In risposta alle critiche della community, Hangar 13 ha promesso l'inclusione di un doppiaggio in siciliano, per assicurare la massima "autenticità".

Ricordiamo che Mafia: The Old Country uscirà l'8 agosto 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.