Ratchet & Clank: Rift Apart arriva su PC con frame rate sbloccato, ray tracing e molto altro

Li abbiamo accolti su PlayStation 5 nel 2021 e loro hanno ricambiato il favore conquistandoci con un'avventura galvanizzante - e con un arsenale fuori di testa. Ratchet e Clank debuttano anche su PC con il più recente capitolo della saga targata Insomniac Games: quest'estate, Rift Apart allieterà gli utenti Windows consentendo loro di giocare con il frame rate sbloccato, riflessi e ombre in ray tracing, supporto ai monitor ultra-wide, upscaling e non solo.

Il porting PC è stato sviluppato da Nixxes Software con la collaborazione della stessa Insomniac. Poche ore fa, Sony ha condiviso i primi dettagli attraverso uno strepitoso trailer.

Rift Apart debutterà presto su PC: ecco come sarà

Dal prossimo 26 luglio, Ratchet & Clank: Rift Apart verrà distribuito su PC da Sony Interactive Entertainment. Ricevendo un trattamento simile a quello riservato per i più recenti porting di The Last of Us: Parte I e Uncharted: L'eredità dei ladri, anche l'action/adventure di Insomniac proporrà vari tipi di ottimizzazioni specifiche per il PC e ulteriori vantaggi che sarà possibile trovare solo su questa nuova versione. Il trailer di presentazione svela le feature più rilevanti.

Innanzitutto, sarà possibile sbloccare il frame rate del gioco e sfruttare appieno la potenza della propria scheda video. C'è poi il supporto ai monitor ultra-wide: per la precisione, sarà possibile giocare alle risoluzioni 21:9, 32:9 e fino a 48:9 per le configurazioni a tre schermi, grazie all'adattamento e all'ottimizzazione del gameplay e delle cutscene. Non manca, naturalmente, un sistema di comandi basato interamente su mouse e tastiera, ma sarà comunque possibile usare un controller o un DualSense via cavo - con tanto di feedback aptico e grilletti adattivi.

Importante la presenza delle ultime tecnologie di upscaling che consentono agli utenti Windows di migliorare le prestazioni. Troviamo quindi NVIDIA DLSS, AMD FSR 2, Intel XeSS e Temporal Injection, tecnologia proprietaria di Insomniac Games. A proposito di NVIDIA, il porting di Rift Apart supporta anche Reflex e il miglioramento delle immagini tramite DLAA.

Come su PS5, la versione PC di Rift Apart sfoggerà i riflessi in ray tracing, questa volta con una varietà di livelli tra cui scegliere. C'è però un'importante novità su questo fronte, ovvero le ombre in RT, che potranno garantire un'illuminazione più naturale. "In questo modo, è possibile ottenere ombre realistiche con gradienti naturali di morbidezza", spiega Nixxes.

In fase di recensione avevamo descritto così la versione PS5 di Rift Apart:

"Ratchet & Clank: Rift Apart si avvicina davvero tanto a essere la prima, vera killer application di PlayStation 5. Non gli manca quasi nulla: c'è una storia divertente, capace di intrattenere piccoli e grandi, condita da personaggi a dir poco strepitosi, siano essi buoni o cattivi; si spara molto e non ci si ferma mai, se non per comprare nuove armi e potenziarle (quasi) all'infinito; si viaggia e si esplorano mondi dallo stile unico, che cattureranno il giocatore sin dal primo istante".

Non è però un gioco perfetto, poiché propone un gameplay che, dopo oltre 20 anni, rischia di risultare 'datato' agli occhi dei fan. L'implementazione del ray tracing su PS5, inoltre, non si era dimostrata entusiasmante, speriamo quindi che il porting PC riesca a spingere al massimo questa tecnologia - approfittando magari dell'aggiunta delle ombre in RT.

Ricordiamo, quindi, che la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile dal 26 luglio 2023. Il gioco potrà essere acquistato su Steam e su Epic Games Store al prezzo consigliato di 59,99 euro. Il pre-ordine dà accesso a due esclusivi oggetti da utilizzare durante l'avventura: l'Arma Pixelizer e il set di armature Carbonox.