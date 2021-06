PS5, Sony lancia la Beta del nuovo aggiornamento: espansione SSD in arrivo?

L'ultimo major update per PlayStation 5 ha introdotto diverse funzionalità, come lo Share Play cross-gen e l'archiviazione estesa USB. Come annunciato da Hideaki Nishino, Senior Vice President del reparto Platform Experience, Sony ha intenzione di rilasciare un altro importante aggiornamento entro la fine dell'anno: per la prima volta dal lancio di PS5, il colosso nipponico offrirà agli utenti l'opportunità di provare in anteprima le feature del nuovo update.

Ci sarà infatti una Beta, ma vi anticipiamo che gli italiani resteranno esclusi dal test.

PS5: aperte le iscrizioni alla Beta dell'aggiornamento software

A partire da oggi, i possessori di PlayStation 5 possono iscriversi al programma ufficiale per il test dei prossimi aggiornamenti software. La registrazione è aperta a tutti i giocatori maggiorenni residenti nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia. Cattive notizie dunque per gli utenti del Bel Paese, almeno per il momento. Naturalmente, per partecipare al programma è richiesto l'utilizzo di un account PlayStation Network.

Con quest'iniziativa, Sony offre l'accesso alla versione Beta del prossimo major update in sviluppo per PS5. Gli aspiranti tester selezionati da Sony riceveranno un'email con tutte le istruzioni necessarie per scaricare e installare la Beta sul proprio sistema. Inoltre, i "fortunati" verranno aggiunti automaticamente a una lista di potenziali partecipanti per i test dei prossimi aggiornamenti software - non occorrerà registrarsi di nuovo al programma, dunque. Prima della fine della Beta, i tester potranno ripristinare il software di sistema all'ultima versione ufficiale.

La compagnia non ha rilasciato ulteriori informazioni circa i contenuti dell'update in questione. L'ultimo aggiornamento ha introdotto feature particolarmente utili, arricchendo sia le opzioni di archiviazione che quelle social. A questo punto non escluderemmo che il prossimo update di PlayStation 5 abiliti il tanto desiderato slot per l'SSD M.2, che consentirà agli utenti di espandere lo spazio di archiviazione per giochi e applicazioni.

Chi ha la fortuna di rispettare i suddetti requisiti - e risiede dunque in uno dei paesi elencati da Sony - può iscriversi al programma della Beta cliccando qui.