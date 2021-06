Oculus Quest: al via i test per le pubblicità nei giochi e nelle app VR

Facebook ha avviato i test per l'inserimento delle pubblicità nei giochi e nelle applicazioni per Oculus Quest. Un annuncio che non desta troppe sorprese, dal momento che, proprio lo scorso mese, la compagnia di Zuckerberg aveva condotto un primo "esperimento" introducendo le inserzioni pubblicitarie nell'app mobile di Oculus. In una nota ufficiale, Facebook ha già chiarito i possibili dubbi in merito alle inserzioni e alle informazioni utilizzate per il targeting.

Arrivano gli annunci pubblicitari nei giochi per Oculus Quest

Le prime pubblicità in realtà virtuale appariranno in Blaston, sparatutto sviluppato da Resolution Games che viene venduto a circa 10 euro sullo store ufficiale di Oculus. Come illustrato dalla stessa Facebook, le inserzioni pubblicitarie si "mimetizzeranno" nello scenario del gioco e, pertanto, non dovrebbero essere particolarmente invasive nei confronti dei giocatori.

Un dettaglio più interessante riguarda la personalizzazione di questi annunci: le pubblicità utilizzano lo stesso algoritmo delle inserzioni che visualizziamo sul social network di Zuckerberg e, di conseguenza, si adattano agli interessi di ciascun utente; del resto, ricordiamo è necessario possedere un account Facebook per utilizzare gli headset della gamma Oculus Quest. Gli stessi utenti, tuttavia, avranno la possibilità di nascondere determinati annunci o un intero inserzionista.

Facebook non utilizzerà i dati archiviati sull'headset per il targeting delle inserzioni: questo significa che la società non avrà accesso a informazioni personali quali - ad esempio - il peso, l'altezza o il sesso che gli utenti hanno comunicato al momento della registrazione su Oculus Move.

Il colosso di Menlo Park spiega che queste pubblicità le consentiranno di rendere la piattaforma di Oculus accessibile e di offrire nuove opportunità di guadagno agli sviluppatori: "Stiamo anche esplorando nuovi modi per gli sviluppatori di generare entrate - questo è un punto fondamentale al fine di garantire la creazione di una piattaforma autosufficiente che possa sostenere una varietà di modelli di business che diano accesso a nuovi tipi di contenuti e di pubblico".

Quello delle pubblicità resta pur sempre un test e, come tale, avrà lo scopo di raccogliere il feedback degli utenti e degli sviluppatori di Oculus Quest. Per il momento, le inserzioni appariranno solo in determinati giochi e applicazioni VR: prima di estendere il rollout alle altre app, Facebook analizzerà le opinioni della community per perfezionare il sistema appena brevettato.