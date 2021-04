PS5 riceve il primo grande update: archiviazione USB, Share Play cross-gen e molto altro

Domani, mercoledì 14 aprile, verrà rilasciato il primo grande aggiornamento software di PlayStation 5. Lo comunica Sony tramite il suo PlayStation Blog, dove elenca tutte le principali novità del corposo update destinato alla console next-gen: arrivano tante nuove funzionalità lato social, così come la possibilità di archiviare i propri giochi PS5 su un dispositivo USB esterno.

PlayStation 5: abilitato il trasferimento dei giochi PS5 su USB



Il prossimo update di PlayStation 5 provvede a espandere le capacità di archiviazione dell'ammiraglia Sony, e lo fa partendo dai dispositivi esterni: da domani gli utenti avranno la possibilità di trasferire i giochi PS5 dalla memoria interna della console a un device di archiviazione USB. È una valida soluzione a uno dei più grandi limiti della console: ricordiamo che l'unità SSD di PS5 offre "solo" 667GB di spazio disponibile all'uso.

Trasferendo su USB i titoli della nostra libreria next-gen libereremo spazio sufficiente per poter installare nuovi giochi. La domanda appare quindi lecita: non conviene riscaricare quei giochi dal PlayStation Store? "È più veloce reinstallare i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione estesa USB che scaricarli nuovamente o copiarli da un disco", garantisce Sony.

Anche i titoli per PS4 possono essere trasferiti su un dispositivo esterno e, in questo caso, possono essere avviati e giocati direttamente dalla memoria USB, senza doverli reinstallare su console. Purtroppo lo stesso discorso non vale per i titoli PS5, ma per una valida ragione: solo l'SSD interno di PlayStation 5 "consente il caricamento ultra rapido dei giochi", pertanto i titoli next-gen non possono essere riprodotti dalla memoria esterna USB.

Per rientrare nei requisiti richiesti da Sony, il dispositivo USB scelto per l'archiviazione esterna dovrà supportare le connessioni SuperSpeed (da 5 Gbps o superiore) e avere una capacità minima da 250GB (fino a un massimo di 8TB). Il device dovrà essere collegato direttamente alla porta USB della console - non tramite hub, dunque - e sarà possibile utilizzarne uno alla volta.

Sony afferma di essere ancora al lavoro sulla feature che consentirà ai possessori di PlayStation 5 di espandere la memoria di archiviazione interna tramite unità M.2.

PS5 si aggiorna: Share Play cross-gen, novità per la chat vocale

Arriva una funzionalità a lungo richiesta dagli utenti PlayStation e che riguarda Share Play, sistema utilizzato per condividere la propria schermata di gioco con gli amici e con gli altri giocatori collegati al Party. L'update sblocca il supporto cross-gen, grazie al quale i giocatori PS5 possono finalmente consentire agli amici su PS4 di visualizzare le loro partite; è inoltre possibile invitare gli utenti della "vecchia" console a provare i giochi PS5 tramite Share Play.



Da molti criticato per la sua interfaccia confusionaria, il menu Base di gioco è stato aggiornato con un intuitivo layout che assicurerà un accesso più immediato alle sue principali funzionalità: è ora possibile "passare facilmente dai Party agli Amici e iniziare a chattare con i party esistenti o visualizzare le singole attività degli amici online".

In maniera simile a quanto già avviene su Discord, ora PS5 permette ai suoi utenti di disattivare rapidamente la chat di gioco, azzerando l'audio del proprio microfono e quello degli altri giocatori. È inoltre possibile regolare i volumi individuali degli utenti che partecipano al Party, a cui non dovremo più chiedere di abbassare o alzare il volume del microfono.

Tra le altre novità introdotte dal nuovo aggiornamento c'è la personalizzazione della raccolta di giochi, la possibilità di regolare lo zoom dello schermo e nuove impostazioni dedicate ai trofei e alle relative statistiche. Sony sta anche lavorando a una serie di nuove funzionalità destinate a PlayStation App, con l'obiettivo di semplificare la connessione da remoto a PS5.