PS5 si aggiorna: Hub di benvenuto, profili audio 3D personalizzati e ricarica adattiva

Sony rilascia l'aggiornamento 24.06-10.00.00 di PlayStation 5. Sulla carta le novità sono molte e interessanti, ma solo alcune delle feature annunciate sono già disponibili alla fruizione. Arriva la ricarica adattiva dei controller, ma solo per PS5 Slim e per i futuri utenti di PS5 Pro.

Da pochi minuti è disponibile l'ultimo aggiornamento di sistema di PlayStation 5, ma non tutte le sue funzioni sono già disponibili. Sony ha infatti annunciato il rilascio "graduale" di un'ampia gamma di novità, di cui due dedicate al menu principale della console e una nuova gradita feature per i party.

Arrivano anche alcune funzionalità rilasciate originariamente per la versione Beta del firmware di PS5 e che, in seguito ai feedback dei tester, possono ora essere distribuite al grande pubblico.

PS5, la versione 24.06-10.00.00: tutte le novità



Al momento, la novità più grande dell'ultimo update di sistema è disponibile solo "per alcuni giocatori selezionati degli Stati Uniti". Si tratta infatti di una rivisitazione di una feature che, in precedenza, era disponibile solo per i giocatori statunitensi: la scheda Esplora è stata sostituita dal nuovo Hub di benvenuto, uno spazio personale che mette in evidenza alcuni widget selezionati dal giocatore e che può sfoggiare uno sfondo personalizzabile - feature a lungo richiesta dagli utenti.

Un video pubblicato da Sony illustra le principali funzionalità del 'Welcome Hub'.



"Puoi personalizzare in tutta semplicità l’Hub di benvenuto scegliendo tra una vasta gamma di widget, tra cui la memoria di archiviazione della console, i livelli della batteria per gli accessori, gli amici online, i trofei e molto altro ancora. [...] Puoi anche modificare le dimensioni dei widget, ingrandendoli o rimpicciolendoli per evidenziare meglio le funzionalità che preferisci", spiega Hiromi Wakai di SIE sul PlayStation Blog.



"Inoltre, puoi anche cambiare lo sfondo del tuo Hub di benvenuto. Scegli tra numerosi design, alcuni dei quali con fantastici effetti animati, oppure seleziona un'istantanea della schermata dalla Galleria multimediale per un tocco davvero personale".

Non sappiamo quando sarà possibile accedere a questa feature in Europa. Sappiamo però che nel corso delle prossime settimane sarà disponibile - a livello globale - la Condivisione dei party, altra nuova funzionalità che in questo caso consente di condividere i link delle chat vocali (associate ai party) tramite le principali app di messaggistica e i social media. Quando questa feature verrà distribuita a tutti, arriverà anche un aggiornamento per PlayStation App che consentirà di generare un link di un party che potrà essere condiviso anche dal proprio dispositivo mobile.

Oggi, invece, con l'aggiornamento 24.06-10.00.00 vengono resi disponibili: i profili audio 3D personalizzati per cuffie e auricolari; la regolazione delle impostazioni di Riproduzione remota per utente e la possibilità di scegliere chi può connettersi alle console tramite l'apposita feature.

Gli utenti di PS5 possono ora eseguire una serie di test sulla qualità audio per creare un profilo audio più adatto alle proprie caratteristiche uditive. In tal modo, a detta di Sony, sarà possibile "percepire in modo più chiaro la posizione dei personaggi e degli oggetti nel mondo di gioco [...]".

Arriva la ricarica adattiva dei controller (ma non per tutti)

Un'altra novità dell'aggiornamento di oggi riguarda la ricarica dei controller di PS5.

Sony ha brevettato quella che viene definita 'ricarica adattiva': questa "aiuta a risparmiare energia regolando la durata dell'alimentazione del controller in base al livello della batteria". Una feature effettivamente molto utile e di cui potranno godere il classico DualSense wireless, il più completo DualSense Edge e anche i PS VR2 Sense e il controller Access.

Curiosamente, questa funzionalità è disponibile esclusivamente per il modello Slim di PS5 e potrà essere sfruttata anche da PS5 Pro, quando questa verrà lanciata.