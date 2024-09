PS5 Pro ed edizione limitata per il 30° anniversario: al via i pre-ordini sul sito di Sony, ma scarsa disponibilità

È ora possibile realizzare il pre-order di PlayStation 5 Pro tramite Direct PlayStation, lo store ufficiale di Sony dedicato alle console PlayStation. L'aggiornamento mid-gen di PS5 ha fatto parlare molto di sé per il prezzo (799,99€) ma si tratta di un consistente potenziamento all'hardware rispetto alle versioni di PS5 già presenti sul mercato. Sicuramente i fan PlayStation sembrano interessati perché, in questi primi minuti di apertura dei pre-order, il sito Direct PlayStation presenta malfunzionamenti legati all'elevato traffico e sottopone gli utenti a lunghe code prima di poter perfezionare gli acquisti. Le consegne di PS5 Pro sono comunque previste a partire dal 7 novembre.

Ci sono pagine anche per le edizioni limitate per il 30° anniversario, disponibili sia nel caso di PS5 Pro che di PS5 Slim. Caratterizzate da elementi di design del passato e da una combinazione di colori classici che rende omaggio alla leggendaria console PlayStation originale, queste versioni speciali verranno consegnate a partire dal 21 novembre. Tuttavia, entrambe risultano non disponibili, sebbene ci siano le rispettive pagine, con la PlayStation 5 Pro in edizione 30° anniversario che viene data come esclusiva di Direct PlayStation (non la Slim). Gli altri modelli dovrebbero comunque essere prenotabili anche da tutti gli altri store a partire dai prossimi giorni.

PS5 Pro implementa diversi passi in avanti rispetto alla versione standard della console, sia in termini di prestazioni che di efficienza, a cominciare da un minore consumo energetico e da un sistema di raffreddamento migliorato. PS5 Pro utilizza circa 200W di potenza, similmente a PS5 standard, ma grazie ai miglioramenti di AMD e al processo produttivo avanzato di TSMC, la console opera in modo più silenzioso e produce meno calore. Questo è reso possibile dal nuovo SoC Viola. Proprio nella giornata di ieri, Polyphony Digital ha annunciato che Gran Turismo 7 girerà a 8K 60 fps su PS5 Pro.

Per prenotare PS5 Pro su Direct PlayStation cliccate qui