Gran Turismo 7 supporterà in maniera 'sperimentale' la modalità 8K 60fps su PS5 Pro

Sony e Polyphony Digital fanno sapere che la nuova PlayStation 5 Pro sarà in grado di far girare Gran Turismo in 8K e 60fps, ma solo in maniera "sperimentale"

Gran Turismo 7 potrà girare alla risoluzione 8K e a 60 frame per secondo sulla nuova PS5 Pro, in arrivo il prossimo 7 novembre. L'iterazione mid-gen che ha fatto parlare di sé soprattutto per il prezzo molto alto (799,99€) metterà a disposizione anche la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution per migliorare la resa in 4K e consentire l'uso del ray tracing anche in gara oltre che nei replay. A queste funzionalità si aggiungerà, inoltre, la modalità 8K 60 fps.

Sony lo ha annunciato con un post blog pubblicato a margine dello State of Play di ieri e intitolato "PS5 Pro: Gli sviluppatori anticipano come useranno le nuove tecnologie per migliorare i propri giochi".

“Sebbene Gran Turismo 7 supporti già nativamente la risoluzione 4K, la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution su PS5 Pro può migliorare anche le fonti 4K per una resa grafica ancora più dettagliata e qualitativamente impressionante. Senza contare che ora il Ray tracing è disponibile anche in gara, cosa in precedenza impossibile. Questo permette di riprodurre con assoluta precisione ogni singolo riflesso sulle superfici delle auto, sia quelli delle altre vetture sia quelli della propria, aumentando a dismisura il realismo e il coinvolgimento in tutto il gioco". è quanto si legge nel post, che riporta le parole di Shuichi Takano, programmatore principale di Polyphony.

"Inoltre, Gran Turismo 7 offrirà un supporto in via sperimentale alla risoluzione 8K*. Sarà possibile visualizzare i modelli delle auto e i tracciati con un dettaglio e una nitidezza senza precedenti, pressoché indistinguibili dal vero. Grazie a queste incredibili innovazioni, le esperienze di gara offerte da Gran Turismo 7 saranno entusiasmanti e visivamente mozzafiato a un livello che prima ritenevamo impossibile”.

Non è chiaro cosa si intenda per "sperimentale" ma è probabile che ci si riferisca al fatto che non è possibile garantire un frame rate stabile alla risoluzione 8K. Nonostante questo, il motore di Gran Turismo 7 è ben ottimizzato per l'hardware delle console PlayStation 5, quindi non è del tutto sorprendente che possa utilizzare la potenza di calcolo supplementare della nuova console per girare in 8K.

Gran Turismo 7 fa parte di un elenco di giochi ottimizzati per PS5 Pro, che comprende, tra gli altri, anche Alan Wake 2, Dragon Age: The Veilguard, Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Star Wars Jedi: Survivor e The Last of Us Part II Remastered.

PS5 Pro implementa diversi passi in avanti rispetto alla versione standard della console, sia in termini di prestazioni che di efficienza, a cominciare da un minore consumo energetico e da un sistema di raffreddamento migliorato. PS5 Pro utilizza circa 200W di potenza, similmente a PS5 standard, ma grazie ai miglioramenti di AMD e al processo produttivo avanzato di TSMC, la console opera in modo più silenzioso e produce meno calore. Questo è reso possibile dal nuovo SoC Viola.

Inoltre, la nuova console, che in fase di pre-annuncio era conosciuta con il nome in codice di, usa una GPU potenziata (dalle 36 CU RDNA 2 di PS5 si è passati a) e memoria GDDR6 più veloce. Le velocità di clock superiori della GPU e alcune tecnologieoffrono un incremento di prestazioni del 45% rispetto alla PS5 standard.

Anche il ray tracing risulterà potenziato e beneficerà di una velocità di elaborazione di 2 o 3 volte superiore. PlayStation Spectral Super Resolution, inoltre, utilizzerà l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità grafica, consentendo di ottenere risoluzione 4K e 60FPS costanti.