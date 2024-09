Ghost of Yotei: annunciato il sequel di Ghost of Tsushima. Ecco il trailer per PS5

Con un annuncio inaspettato, Sony e i PlayStation Studios hanno presentato Ghost of Yōtei. Il secondo capitolo della serie action/adventure inaugurata nel 2020 ci riporterà in Giappone, ma oltre tre secoli dopo gli eventi di Ghost of Tsushima. Facciamo la conoscenza della nuova protagonista: Atsu.

Nel corso della serata dell'ultimo State of Play, Sony ha presentato una serie di novità dedicate alla sua ammiraglia e a PS VR2. Poche le vere sorprese per i giocatori PS5, almeno durante le battute iniziali dello showcase: solo il promettente Monster Hunter Wilds è riuscito a dare uno scossone a una presentazione piuttosto soporifera, grazie ad un nuovo trailer e al reveal della data di uscita.

Ciononostante, prima della chiusura dell'evento digitale abbiamo assistito a un enorme, e inatteso, annuncio da parte dei PlayStation Studios: è Ghost of Yōtei, seguito del'acclamato action/adventure di Sucker Punch ambientato nella Terra del Sol levante. Ecco i primi dettagli.

Jin Sakai passa il testimone ad Atsu

Oltre tre secoli dopo gli eventi narrati in Ghost of Tsushima, Sucker Punch (Sly Raccoon, inFAMOUS) ci riporta in Giappone, questa volta all'alba del periodo Edo. Siamo infatti nel 1603, anno in cui Tokugawa Ieyasu, reduce dal trionfo nella battaglia di Sekigahara, assunse il titolo di shōgun. Un background molto peculiare, che con ogni probabilità influenzerà gli eventi fittizi raccontati in Ghost of Yōtei, ambientato nei pressi del monte che dà il nome al gioco.

Nell'entusiasmante trailer d'annuncio vediamo infatti lo stratovulcano Yōtei, situato nell'Hokkaidō - regione che in questo specifico periodo storico è conosciuta come la Repubblica di Ezo. Compare poi la protagonista della nuova avventura, una misteriosa guerriera errante che porta con sé una maschera da Spettro, molto simile a quella indossata dall'ex samurai Jin Sakai, più di 300 anni prima. Il suo nome è Atsu e Sucker Punch non ha voluto rivelare troppe informazioni sul suo conto, preservando l'alone di mistero che accompagna il suo scenografico debutto.

Il monte Yōtei è circondato da "distese erbose, tundre innevate e pericoli inaspettati", come spiega Andrew Goldfarb di Sucker Punch Productions. La nuova ambientazione segna un netto distacco da Tsushima e, dunque, da quel mondo controllato dai nobili clan dei samurai. Il sequel promette di restituire un eccezionale colpo d'occhio, con meravigliose aurore boreali, cieli stellati e la ricca vegetazione che reagisce in maniera realistica ai venti che soffiano in queste lande.

Possiamo effettivamente osservare un notevole incremento del dettaglio grafico rispetto a Ghost of Tsushima, rilasciato nel 2020 su PlayStation 4 e riadattato un anno dopo per PS5 e, più recentemente, per PC. Del resto, si tratta della prima produzione next-gen di Sucker Punch, un gioco che potrà quindi sfruttare appieno l'hardware di PS5 e soprattutto quello della nuova PS5 Pro.

Gli sviluppatori promettono l'introduzione di "nuove meccaniche, miglioramenti del gameplay e anche di nuove armi". Nel trailer possiamo osservare come Atsu sia in grado di maneggiare due spade contemporaneamente; inoltre, sembra che la protagonista verrà assistita in qualche modo da un lupo. Sucker Punch condividerà maggiori dettagli nei prossimi mesi.

Ghost of Yōtei è atteso per il 2025. Non abbiamo ancora una data di lancio ben definita.