PS5 Pro: presentazione imminente e prezzo tra 600 e 700 euro?

Nonostante alla Gamescom di Colonia della scorsa settimana Sony non abbia accennato alla PlayStation 5 Pro, le voci continuano a crescere. Secondo gli insider, la presentazione dovrebbe avvenire entro le prossime settimane con la disponibilità fissata entro la fine di quest'anno o l'inizio del 2025.

Se da un lato la società giapponese non ha ancora confermato l'esistenza della console, dall'altro gli sviluppatori si sarebbero fatti scappare qualche informazione di troppo durante la fiera tedesca. Uno sviluppatore avrebbe confessato a Lorenzo Fazio di Multiplayer di aver rimandato il rilascio del proprio gioco a causa del lancio della nuova console.

Un altro sviluppatore, invece, avrebbe suggerito che PS5 Pro gestirà Unreal Engine 5 in maniera significativamente migliore rispetto all'attuale console. Laddove la CPU manterrebbe prestazioni equivalenti, la GPU e le capacità di intelligenza artificiale sarebbero nettamente migliorate fornendo fino al 45% in più di prestazioni grafiche complessive. Le performance in ray tracing potrebbero addirittura raddoppiare o triplicare.

Naturalmente, un importante contributo verrà fornito da Spectral Super Resolution, ovvero la tecnologia interna di Sony alternativa al DLSS di NVIDIA o FSR di AMD. Questa consentirà il rendering a risoluzioni più basse per poi effettuare l'upscaling a risoluzioni più alte, garantendo frame rate più alti e un utilizzo più esteso del ray tracing.

Inutile dire che per ora si tratta di mere speculazioni, le quali vanno prese con le dovute precauzioni. Tuttavia, se le informazioni fossero vere, Sony guadagnerebbe un notevole vantaggio sulla concorrenza, quantomeno in termini prestazionali.

Dal canto suo, Microsoft non solo non ha confermato l'esistenza di un aggiornamento mid-gen, ma stando a quanto emerso pare che una variante potenziata di Series X sia perfino esclusa.

Stando a quanto dichiarato recentemente da Jeff Grubb di Giant Bomb, Sony terrà un nuovo evento State of Play nelle prossime settimane, durante il quale verrà presentata finalmente la nuova console. L'insider sostiene che il prezzo dovrebbe essere fissato attorno ai 600 dollari, ma non esclude che il listino possa raggiungere i 700 dollari per un costo di circa il 40% superiore rispetto a quello dell'attuale modello con unità ottica.