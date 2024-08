KONAMI celebra il 275th "Yu-Gi-Oh! Championship Series" con prodotti esclusivi a Lille

KONAMI svela prodotti esclusivi per il 275° Yu-Gi-Oh! Championship Series a Lille. Game Mat speciali e Wall Mat limitati premieranno i partecipanti. L'evento celebra la comunità globale di Yu-Gi-Oh! con oltre 2000 duellanti attesi.

Il colosso giapponese ha annunciato i dettagli dei prodotti esclusivi che saranno disponibili durante il, un evento celebrativo che si terrà, in Francia. L'evento, che si preannuncia come uno dei più importanti dell'anno per la comunità di Yu-Gi-Oh!, vedrà la partecipazione di oltreprovenienti da tutto il mondo.

Il fulcro dell'evento sarà il Main Event, per il quale tutti i partecipanti registrati riceveranno un esclusivo Game Mat. Questo tappetino da gioco, pensato per commemorare l'occasione, presenta due carte iconiche recentemente introdotte nell'espansione "Il Proibito Infinito": la Carta Magia "Mostro Resuscitato", che raffigura il leggendario Mago Nero, e la Carta Magia "Scambio di Anime", che mette in mostra il celebre Drago Bianco Occhi Blu.

Per i duellanti più abili che riusciranno a raggiungere le posizioni più alte della classifica, KONAMI ha preparato un premio ancora più ambito: un Game Mat speciale raffigurante Anotherverse Solaria, la carta premio della nuova stagione YCS.

L'evento non si limiterà al solo torneo principale. Per i partecipanti agli Eventi Pubblici collaterali, KONAMI ha previsto la possibilità di vincere un esclusivo Wall Mat a tema 275th YCS, ispirato alla carta Raigeki, recentemente reintrodotta nella Tin del 25° Anniversario: Specchi Duellanti.

Infine, per coloro che non potranno partecipare di persona, KONAMI ha predisposto una copertura mediatica dell'evento attraverso i suoi canali ufficiali, inclusi social media e piattaforme di streaming, permettendo così ai fan di tutto il mondo di seguire le emozioni del torneo e di rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo Yu-Gi-Oh!.