PS5, ottime vendite nonostante la crisi dei chip. Ecco quante ne ha vendute Sony

Le vendite di PlayStation 5 continuano a essere solide e stabili, nonostante la crisi dei semiconduttori che sta riguardando tutti i settori. Dal momento del lancio, Sony ha infatti venduto 13,4 milioni di console di nuova generazione, secondo un nuovo resoconto finanziario. Per quanto riguarda il trimestre da luglio a settembre 2021, complessivamente sono state vendute 76,4 milioni di copie dei giochi, contro le 63,6 vendute nell'esercizio fiscale precedente. Le console vendute nell'esercizio fiscale, invece, sono aumentate di un milione rispetto al precedente.

13,4 milioni di PS5 vendute dal momento del lancio

Secondo gli analisti, i numeri in rialzo si spiegano con la maggiore disponibilità dei giochi di terze parti rispetto alle fasi di lancio. Anche lo sviluppo dei giochi, infatti, è stato rallentato durante i periodi di lockdown, perché molte software house sono reticenti a lasciare andare il codice dei giochi fuori dagli uffici e a consentire lo sviluppo in smart working. Il lancio delle console di nuova generazione, dunque, non è stato rallentato solo dalla crisi dei semiconduttori, ma anche dalla disponibilità di nuovi giochi.

Di conseguenza, il fatturato della divisione è aumentato del 27% (poco meno di 5 miliardi di euro), anche se gli utili operativi si contraggono rispetto all'esercizio precedente di circa 25 milioni di euro. L'anno fiscale di Sony termina il 31 marzo 2022.

I titoli first-party, ovvero quelli prodotti da Sony, hanno venduto meno nel periodo fiscale preso in esame, e proprio questo aspetto giustifica il calo degli utili. I titoli first-party sono più redditizi per Sony rispetto a quelli prodotti da altre software house: se il piatto della bilancia pende verso questi ultimi, quindi, vi è una flessione degli utili per l'azienda.

Le cifre mostrano che la divisione gaming di Sony è più redditizia rispetto a quelle dedicate a musica e film. L'azienda giapponese continua a vendere anche console di passata generazione con 200 mila PS4 vendute nel secondo esercizio fiscale. Si tratta allo stesso tempo di un grosso calo nelle vendite per quanto riguarda la scorsa generazione, visto che le PS4 vendute nell'equivalente periodo dello scorso anno fiscale erano 1,5 milioni, mentre nel Q1 sono state 500 mila.

Tutti numeri che dimostrano l'interesse da parte della fan base rispetto a PlayStation 5. Questi ultimi dati di vendita lasciano pensare che, lentamente, sta diventando disponibile un più alto numero di console. Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo visto come PS5 ha superato Nintendo Switch nelle vendite negli Usa, cosa che non era mai successa da quando la console Sony è approdata sul mercato.