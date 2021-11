Little Devil Inside: nuovo trailer dallo State of Play, arriverà su PS4 e PS5 nel 2022

Poche ore fa è stato trasmesso l'ultimo evento State of Play, format scelto da Sony per presentare le prossime uscite destinate alle console PlayStation. Il protagonista assoluto della livestream è stato Little Devil Inside, action/adventure sviluppato dal piccolo team di Neostream Interactive: grazie a un corposo filmato gameplay abbiamo potuto dare uno sguardo ravvicinato al gioco, ammirando l'eccezionale comparto artistico e la varietà delle ambientazioni.

State of Play: Little Devil Inside conquista i giocatori PlayStation

Come promesso, lo State of Play della scorsa serata è stato dedicato ai titoli third-party in arrivo su PS4 e PS5. Tra i giochi più interessanti dello show troviamo l'action multigiocatore Deathverse: Let It Die, il titolo narrativo We Are OFK e King of Fighters XV, che si appresta a sbarcare sulle console Sony con una Open Beta. Spazio anche ai jRPG, con Square Enix e Tri-Ace che hanno presentato Star Ocean: The Divine Force, nuovo capitolo della storica serie ruolistica.

È stato però Little Devil Inside a stregare il pubblico dello State of Play. Presentato per la prima volta nel 2020, l'ambizioso indie di Neostream Interactive è un action/adventure che presenta elementi RPG e survival. Dopo un lungo periodo di silenzio, il titolo è tornato a mostrarsi nel primo filmato esteso. Tramite il PlayStation Blog, inoltre, gli sviluppatori di Neostream hanno fornito qualche dettaglio in più sulle principali caratteristiche della loro creazione.

Nell'ultimo trailer di Little Devil Inside scopriamo come funzionano gli spostamenti nel vasto mondo di gioco, descritto da Neostream come un 'semi-open world'.

Billy, protagonista del gioco, potrà raggiungere determinate location servendosi di diversi mezzi di trasporto, come il treno che vediamo nel filmato. Per permetterci di seguire il viaggio di Billy, il gioco passerà dalla visuale in tempo reale a una vista aerea della mappa del mondo: "Abbiamo cercato di dar vita a una rappresentazione dinamica e in stile miniatura del mondo con l'effetto tilt-shift", spiega John Choi, capo della produzione presso Neostream Interactive. Il risultato è impressionante, soprattutto sul fronte artistico, dove si nota una grande attenzione ai dettagli.

Durante il suo viaggio, Jimmy potrà imbattersi in diversi eventi dinamici, come un gregge di pecore che blocca la strada o una persona in cerca di aiuto; alcuni eventi prevedono una semplice interazione, altri innescheranno vere e proprie missioni in tempo reale. "Quale che sia il contenuto della missione, potete spostarvi liberamente lungo la mappa".

Choi e colleghi ci tengono a precisare che Little Devil Inside non include il viaggio rapido, meccanica che ostacolerebbe il ritmo dell'avventura e, dunque, l'efficacia narrativa. "Abbiamo cercato di dare al gioco un ritmo che consenta di toccare le emozioni del giocatore, lasciando tempo e spazio per 'sentire' le diverse atmosfere", spiega lo sviluppatore.

Manca ancora una data di uscita per Little Devil Inside, ma allo State of Play Neostream Interactive ha confermato che il gioco arriverà nel corso del 2022 su PS4 e PS5. L'indie verrà lanciato anche su PC e, in un secondo momento, su Xbox One e Nintendo Switch.