Sony, State of Play il 27 ottobre ore 23:00: spazio ai giochi di terze parti per PS4 e PS5

Sony ha annunciato un nuovo State of Play mercoledì prossimo, 27 ottobre, a partire dalle 23:00. Come sempre, potrete seguire la diretta su Twitch e YouTube. L'argomento principale dello show, che durerà circa 20 minuti, saranno le "uscite di terze parti per PS5 e PS4" con "nuove immagini per giochi già annunciati, più alcune novità dai nostri partner di tutto il mondo".

La vaghezza di Sony porta alle immancabili speculazioni. C'è chi spera in una data definitiva per Ghostwire: Tokyo, Forspoken e magari uno sguardo a Elden Ring che è stato rimandato al 25 febbraio 2025 o qualche update su Final Fantasy XVI. A novembre, inoltre, escono Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042 e Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, solo per fare alcuni nomi, quindi Sony potrebbe dare spazio a questi titoli.

L'unica certezza è che non avremo update su titoli first party sviluppati dagli studi interni, quindi non aspettatevi novità sui nuovi capitoli di Horizon e God of War.