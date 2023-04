PS5: il martello Mjölnir di Thor nel cuore di Milano con l'ultima installazione di Sony

I cittadini e i turisti che in queste ore stanno passeggiando per le vie del centro di Milano avranno già notato qualcosa di alquanto insolito: un gigantesco martello ha bucato un maxi-schermo in Corso Venezia, al centro della città meneghina. Si tratta dell'ultimo 'atto' della campagna di comunicazione Live from PS5 con cui Sony Interactive Entertainment Italia sta celebrando la sua console di ultima generazione e, al tempo stesso, la sua fedele community.

God of War: il Dio del Tuono ha invaso Milano

Il suddetto martello è, senza troppe sorprese, Mjölnir, l'iconica arma di Thor.

Il Dio norreno è uno dei principali antagonisti di God of War Ragnarok, una delle ultime grandi esclusive del parco titoli di PlayStation 5. La fedele riproduzione è alta ben 3,50m, con una lunghezza di 2,60m e una profondità di 90cm. "Realizzata in polistirolo denso, la celebre arma è stata decorata con rilievi e dettagli extra aggiunti manualmente e, in seguito, irrobustita con uno strato protettivo in poliuretano da 3mm, allo scopo di conferirle una maggior solidità".

Mjölnir è incastonato in un maxi-schermo a led che Sony ha installato per aggiornare i videogiocatori circa i 'misteriosi' ritrovamenti degli ultimi mesi. Tra questi c'è l'avvistamento dell'ascia Leviatano di Kratos nel cuore di Londra; lo Squarciavento di Horizon Forbidden West ha invece invaso Białce Tatrzańskiej, in Polonia, mentre lo scorso febbraio la nostra capitale ha accolto una PlayStation 5 alta cinque metri in Largo dei Lombardi.

La riproduzione di Mjölnir sarà presente al centro di Milano solo fino al 15 aprile.

Nella nostra recensione avevamo descritto God of War Ragnarok come "un sequel possente, maturo e apocalitticamente confortante, un action/adventure che rasenta la perfezione e che intrattiene i giocatori con un gameplay al cardiopalma e un comparto artistico di egregia fattura". Ne avevamo promosso il gameplay, che rappresenta "la perfetta evoluzione del reboot del 2018", così come il comparto tecnico, il quale evidenzia "una cura maniacale ai dettagli grafici".