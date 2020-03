PS5 e retrocompatibilità: supportati 'quasi tutti' i 100 migliori giochi PS4

Nella giornata di ieri Mark Cerny, lead system architect, ha fatto una presentazione molto tecnica di PlayStation 5. Originariamente prevista per la GDC, poi rinviata, questa presentazione è rivolta principalmente agli sviluppatori, e agli appassionati che vogliono avere un'idea di come si svilupperà un videogioco di nuova generazione. Non si è parlato di titoli nello specifico ma era appunto prevedibile, viste le intenzioni di Sony con questo primo assaggio. Con l'approssimarsi dell'E3 sicuramente avremo dei dettagli più circostanziati anche in termini di gioco puro.

Un punto su cui Cerny non è stato sufficientemente esaustivo è quello della retrocompatibilità del nuovo hardware con le PlayStation precedenti. Mentre in passato Sony aveva rassicurato i fan su questo supporto, adesso emerge qualche dubbio. La retrocompatibilità è un tema molto sentito dai giocatori, perché essere impossibilitati a giocare i vecchi titoli sul nuovo hardware può rappresentare una limitazione molto importante.

Durante la presentazione, Cerny ha detto che i test dell'azienda sulla retrocompatibilità hanno prodotto risultati "eccellenti". Inoltre, "di recente abbiamo provato i primi 100 titoli di PlayStation 4 classificati in base al tempo di gioco e ci aspettiamo che quasi tutti siano giocabili al lancio su PlayStation 5", ha affermato Cerny nel corso dell'evento.

Delle parole poco chiare che hanno creato il panico presso la community degli appassionati. Non solo la retrocompatibilità sembra riguardare solamente questo insieme di 100 giochi, ma non è assicurato che tutti i titoli in questione funzionino al lancio su PS5.

Durante la presentazione, Cerny ha mostrato una slide che evidenzia tre modalità di esecuzione su PS5: "Native Mode" per i giochi sviluppati nativamente per PlayStation 5; "Pro Legacy Mode" per i titoli originariamente ottimizzati per PS4 Pro e "PS4 Legacy Mode" per quelli che non beneficiano dell'ottimizzazione per PS4 Pro. Sembra che solo questi titoli siano tenuti in considerazione per la retrocompatibilità.

In passato Sony aveva detto che PS5 garantirà la retrocompatibilità, ma non ha mai chiarito nel dettaglio come lo farà. Durante la presentazione di ieri, Cerny ha poi detto che un modo per abilitare la compatibilità con le versioni precedenti sarebbe quello di inserire il chipset di precedente generazione in PS5, come è stato fatto con alcuni modelli di PS3. Basata sul processore Cell, PS3 era architetturalmente completamente diversa da PS2, e Sony si ritrovò a dover inserire il chip Emotion Engine all'interno dei primi esemplari del processore Cell di PS3. Il rovescio della medaglia è che questo tipo di approccio è "estremamente costoso".

"Anche se la tecnologia è diversa in termini di logica e di set di funzionalità, i titoli PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro saranno disponibili in modalità di retrocompatibilità", ha affermato Cerny. Il quale durante l'evento, come abbiamo visto al link precedente, ha parlato di nuove logiche di funzionamento per la gestione dei rapporti tra SSD e memoria di sistema, e di come Sony abbia progettato un nuovo innovativo sistema per la regolazione della frequenza di clock della GPU. Che questi cambiamenti abbiano compromesso la retrocompatibilità?

Come funziona invece la retrocompatibilità su Xbox Series X? Microsoft è stata più chiara su questo nei suoi precedenti documenti ufficiali. Quattro generazioni di gaming: su Xbox One Series X sarà possibile giocare a tutti i titoli Xbox One e a quelli per Xbox 360 e per la prima Xbox in modalità retro-compatibilità. Microsoft promette maggiore stabilità nel frame rate, tempi di caricamento più rapidi e risoluzione e fedeltà visiva migliorate, "il tutto senza che venga richiesto altro lavoro allo sviluppatore".

Ci sarà poi il supporto a Native Resolution come abbiamo visto nel Glossario di Xbox Series X: Native Resolution è un miglioramento per garantire la retrocompatibilità di Xbox Series X per "giochi Xbox One selezionati" e consentirne il rendering nativo in 4K anche se in origine non sono stati progettati per funzionare a tale risoluzione.

Insomma, nonostante le GPU di PlayStation 5 e di Xbox Series X si basino entrambe su architettura AMD RDNA 2, la console di Microsoft sembra avere un approccio più lineare sulla retrocompatibilità. Attendiamo ulteriori aggiornamenti per essere più esaustivi su questo punto, per il momento non perdetevi l'approfondimento sulle differenze architetturali tra PS5 e Xbox Series X.