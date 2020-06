PS5, Amazon UK svela il prezzo ''da urlo'' della nuova console! Gli utenti in panico sui social. Sarà questo?

Amazon UK decide ''involontariamente'' di creare del panico proponendo una pagina segnaposto per la console del momento ossia la PlayStation 5 di Sony. Non stiamo dunque parlando della pagina finale, che potrebbe cambiare posizione come anche connotati, ma di fatto è una pagina che permette ad Amazon UK di posizionare già sul web la nuova console. Quello che però ha scatenato il panico nei social tra i fan della console che da tempo stanno attendendo l'arrivo della stessa è il prezzo che viene indicato sulla pagina che sembra risultare davvero ''elevato''. Amazon UK la propone infatti a ben 599 sterline, che calcolatrice alla mano potrebbe corrispondere in Italia ad una cifra paria a 700€.

PlayStation 5: un prezzo mai visto per una console

In questo caso il posizionamento della console di Sony in questo range di prezzo ha scatenato decisamente il panico tra gli utenti che già sfregavano le mani nel poter acquistare entro la fine dell'anno la nuova potente console del colosso giapponese. Il prezzo però sembra aver scombussolato tutti i piani anche se lo ripetiamo la cifra di cui si parla non è assolutamente ufficiale. Oltretutto si parla del modello con SSD da 2TB, quindi teoricamente il più capiente, anche se visti gli aggiornamenti tecnici del caso è facile pensare che ci si potrebbe riversare proprio su questa versione per non avere poi problemi di spazio in futuro con il lancio di esclusive o giochi particolarmente ''esigenti''.

Di fatto è una cifra molto alta, soprattutto rispetto a quello che fu il prezzo di lancio della passata PS4 che lo ricordiamo venne commercializzata a 399€. Un prezzo decisamente più alto anche rispetto alle più cattive previsioni e aspettative degli utenti che non pensavano di dover sborsare così tanto per una console di gioco.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP — Wario64 (@Wario64) June 10, 2020

Quello che però ancora potrebbe far sperare gli utenti sull'errore di questo prezzo è il posizionamento su di un'altra pagina sempre segnaposto del modello con SSD da 1TB che viene prezzato a 599 sterline, cosa di fatto impossibile perché il modello meno capiente dovrebbe in realtà costare di meno si presumo almeno 100 sterline in meno ossia circa 600€ in Italia. Un controsenso dunque che potrebbe appunto essere la prova di un errore della pagina di Amazon UK o, come detto, semplicemente un posizionamento del prezzo come numero senza valore, almeno per il momento. Oltretutto le pagine andate online sono state rimosse, un indizio sulla possibilità di un prezzo assolutamente sbagliato anche se il dubbio comunque rimane sul fatto che siano state rimosse solo per non aumentare il panico negli utenti ancora prima del lancio della console.

Ne sapremo di più, forse, già oggi 11 giugno alle 22 (ora italiana) quando Sony finalmente, dopo il rinvio dovuto alle proteste per la morte di George Floyd, ha deciso di realizzare un evento mediatico focalizzato sulla line-up software della nuova PlayStation 5 svelando dunque i giochi ma anche relativi trailer gameplay. Qui potrebbero arrivare anche notizie sulle versioni, sul design della console ma anche e soprattutto sul prezzo di vendita della nuova PS5 che speriamo sia decisamente più basso di quello visto su Amazon UK.