PlayStation 5: svelata la nuova data dell'evento di presentazione

La scorsa settimana avremmo dovuto assistere a una nuova presentazione dedicata a PS5. L'evento, inizialmente previsto per giovedì 4 giugno, è stato tuttavia posticipato da Sony per le proteste che negli ultimi giorni stanno facendo tremare gli Stati Uniti. Ebbene, sembra che il colosso nipponico abbia scelto una nuova data per l'attesissimo reveal.

PS5: non prendete impegni per giovedì 11 giugno

Un banner pubblicitario di Twitch avrebbe accidentalmente mostrato la nuova data del prossima presentazione PlayStation. A riportare il leak è l'insider Daniel Ahmad, che su Twitter anticipa quello che sarebbe stato l'imminente annuncio di Sony: l'evento di PS5 verrà trasmesso giovedì 11 giugno, dalle 22.00 (ora italiana).

Looks like a Twitch ad has leaked the new PS5 event date as June 11. pic.twitter.com/lU0kt9IJGz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 8, 2020

Il reveal a cui assisteremo tra pochi giorni dovrebbe essere focalizzato sulla line-up software di PlayStation 5, sulla falsariga di quanto già mostrato da Microsoft per la sua Xbox Series X. I protagonisti saranno dunque i giochi e i relativi trailer gameplay, ma non escluderemmo qualche annuncio a sorpresa riguardante la console e il suo enigmatico design.

Da Sony, tuttavia, non sono ancora arrivate conferme ufficiali circa la nuova data dell'evento PS5. In ogni caso, vi consiglieremmo di non prendere impegni per giovedì sera. Quali sono le vostre aspettative?