PS5, 12 ore per vendere quanto PS4 in 12 settimane: Sony contenta ma anche spaventata

È risaputo: come le nuove RTX 30 di Nvidia o la rivale Xbox Series X, la nuova PlayStation 5 è uno dei prodotti più desiderati dell'anno. Sony ha però diffuso qualche dettaglio in più sulle attuali statistiche legate alle prevendite della console next-gen e, come previsto, i numeri sono impressionanti. La compangia nipponica dichiara che, in 12 ore, sono state preordinate tante PS5 quante PS4 nelle prime 12 settimane, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense.

PlayStation 5 conquista gli USA... ma le scorte basteranno?

A diffondere questi incoraggianti dati è lo stesso Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainemnt, che in un'intervista ha parlato dei primi, incredibili risultati ottenuti da PS5: "La domanda espressa dalla quantità di preordini è stata molto, molto notevole".

Specifichiamo che le suddette statistiche riguardano esclusivamente i preorder, sia nel caso di PS5 che in quello di PS4. Resta un dettaglio alquanto rilevante, ricordiamo dopotutto che Sony ha venduto più di 110 milioni di PlayStation 4 dal novembre 2013 a questa parte.

"Jim Ryan says that the company has pre-sold as many PS5 units in the first 12 hours of availability as it did in the first 12 weeks for the PS4."



“It may be that not everybody who wants to buy a PS5 on launch day will be able to find one,” Ryan sayshttps://t.co/vnT9KqGvRL — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 27, 2020

Ryan, tuttavia, si è dimostrato anche piuttosto preoccupato per quanto concerne le unità disponibili al lancio: "È probabile che non tutti coloro che vogliono acquistare una PS5 il giorno del lancio saranno in grado di trovarne una". Il presidente di SIE spiega che la sua compagnia sta lavorando duramente per assicurare scorte a sufficienza per la stagione d'acquisti di fine anno. Non c'è da sorprendersi, dunque, se i rivenditori americani avrebbero deciso di annullare alcuni dei preorder effettuati dagli utenti.

In ogni caso, PlayStation 5 sarà disponibile negli Stati Uniti e in altri paesi dal 12 novembre. Gli italiani dovranno attendere il 19 novembre, giorno in cui la console next-gen verrà venduta in due diverse versioni, una dotata di unità ottica (499€) e una dedicata ai giochi in digitale (399€).

Tra i titoli di lancio troveremo esclusive come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls e ambiziosi giochi third-party come Call of Duty: Black Ops Cold War e DiRT 5. Assente Cyberpunk 2077, inizialmente previsto per il 19 novembre e rinviato, poche ore fa, al prossimo 10 dicembre.