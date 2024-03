Project Birdseye, annunciato lo spin-off di The Callisto Protocol in salsa roguelike

Striking Distance Studios, creatore di The Callisto Protocol, ha annunciato che sta lavorando su uno spin-off del gioco horror fantascientifico chiamato, per il momento, Project Birdseye.

"È la nostra interpretazione di un'esperienza roguelike dall'azione veloce ambientata nella prigione Black Iron" di The Callisto Protocol. La software house, in calce al trailer su YouTube, spiega che un piccolo gruppo di sviluppatori ha iniziato a lavorare sul progetto l'anno scorso.

Un progetto che, Striking Distance Studios scrive, nasce "dalla nostra ossessione per i roguelike facili da imparare e giocare ma divertenti da padroneggiare". Così è nata la nuova idea, usando lo scenario della prigione Black Iron, ritenuto perfetto per ospitare il genere e l'approccio artistico.

"Come puoi vedere, questo non è The Callisto Protocol 2", scrive il team aggiungendo che lo sviluppo di Project Birdseye non ha impattato su quello "del nostro prossimo gioco AAA".

"Dato che gran parte del percorso post-lancio di The Callisto Protocol è stato plasmato dalla community, era logico coinvolgere tutti durante la fase iniziale dello sviluppo per vedere se il concept piaceva a voi tanto quanto piace a noi", concludono gli sviluppatori.

Ricordiamo che The Callisto Protocol non ha riscosso il successo sperato e il suo creatore, Glen Schofield, ha lasciato lo studio dopo oltre 30 licenziamenti.