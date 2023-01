The Callisto Protocol è stato un fallimento commerciale per gli investitori, sequel a rischio

Secondo un rapporto interno, Krafton, editore del gioco, avrebbe corrisposto a Striking Distance Studios ben 160 milioni di dollari circa per lo sviluppo di The Callisto Protocol. Sfortunatamente, però, le stime di vendita non sono state neanche lontanamente rispettate ed il percorso per rientrare nell'investimento sembra ancora lungo.

In particolare, sarebbero stati corrisposti 4,3 milioni nel 2020, 62 milioni nel 2021 e 91,7 milioni da gennaio a settembre 2022 per un totale di 158 milioni di dollari. Il tutto esclude i costi sostenuti per commercializzazione e marketing che farebbero avvicinare l'investimento complessivo ai 200 milioni di dollari.

Nonostante il budget, però, le maggiori compagnie di investimento sudcoreane hanno già classificato il titolo come fallimento commerciale. Samsung Securities, ad esempio, aveva stimato vendite per 5 milioni di copie, ma le nuove previsioni non superano i 2 milioni che, sempre secondo la società, il titolo faticherà a raggiungere.

Lo stesso vale per Korea Investment & Securities che aveva previsto vendite per 4 milioni di copie, mentre adesso ha quasi dimezzato la cifra puntando sui 2,1 milioni. In sostanza, la spesa per la produzione del gioco sembra essere stata eccessivamente alta con un riscontro sul mercato che senza dubbio non è stato dei più fortunati.

Sono state diverse le problematiche che hanno afflitto il gioco nei primi giorni dal lancio, a partire dai gravi problemi tecnici rilevati dai giocatori PC. Allo stesso modo, neanche la critica sembra aver apprezzato particolarmente il titolo, con recensioni che non hanno brillato - non quanto sperato almeno. Tutto questo, ha determinato un insuccesso dell'opera di Striking Distance Studios che potrebbe non vedere un seguito.

Insomma, il futuro di The Callisto Protocol è ancora tutto da scrivere, vi terremo aggiornati in caso di novità.