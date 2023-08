Lo studio di The Callisto Protocol riallinea gli obiettivi e licenzia 32 dipendenti

Striking Distance Studios, lo sviluppatore che si è occupato di The Callisto Protocol, ha annunciato 32 licenziamenti a fronte di una riorganizzazione interna. Degli allontanamenti avevano già parlato sui social media alcuni dei dipendenti che evidentemente erano coscienti del rischio per la propria posizione.

"Striking Distance Studios e Krafton [l'editore dello studio, ndr] hanno applicato alcuni cambiamenti strategici che riallineano le priorità dello studio per posizionare verso il successo i progetti attuali e futuri. Sfortunatamente, questi cambiamenti hanno avuto un impatto su 32 dipendenti. Onorare il prezioso contributo di ogni membro del team uscente con un supporto materiale sotto forma di servizi di outplacement e pacchetti di licenziamento significativi è la nostra massima priorità in questo momento difficile" si legge nella nota pubblicata dallo studio.

The Callisto Protocol è stato il primo titolo pubblicato dalla software house, un gioco che si presentava come l'erede spirituale di Dead Space di Electronic Arts. Non a caso lo studio è diretto da Glen Schofield, co-creatore proprio del primo Dead Space, e ha accolto alcuni ex dipendenti di EA.

Sfortunatamente, il gioco ha avuto un rilascio a dir poco travagliato non solo a causa dei pareri discordanti di pubblico e critica, ma anche per un'ottimizzazione che ha dato non pochi grattacapi ai videogiocatori. Si tratta, però, di un gioco ad alto budget che è costato circa 132 milioni di sterline.

A gennaio, il responsabile di Striking Dance Studios si aspettava di totalizzare circa 5 milioni di vendite, ma già al tempo gli investitori lo avevano etichettato come un fallimento commerciale e non è chiaro ad oggi quanto profitto abbia effettivamente generato. A giudicare dai recenti avvenimenti meno del previsto, nonostante gli aggiornamenti e i DLC rilasciati.

Il supporto al gioco, infatti, si è chiuso proprio questo giugno con il rilascio di Final Transmission, la sua ultima espansione. Un vero peccato, in quanto il titolo aveva le potenzialità per colmare il vuoto lasciato da Dead Space, ma l'esecuzione purtroppo non ha esattamente rispettato le promesse.