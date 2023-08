Resident Evil 2 Remake è il gioco più venduto della saga horror, superato Resident Evil 7

In seguito all'ultimo resoconto indirizzato agli investitori, Capcom ha aggiornato l'elenco dei suoi giochi "Platinum", ovvero le produzioni che superano un milione di copie vendute. Dopo l'aggiornamento, Resident Evil 2 Remake si è aggiudicato il gradino più alto del podio tra i titoli più venduti del franchise.

Il remake del secondo capitolo, con 12,6 milioni di copie distribuite, ha scavalcato Resident Evil 7 da anni in cima alla classifica con i suoi 12,4 milioni di copie vendute. Nel complesso, la serie horror ambientata in un mondo post-apocalittico popolato dagli zombi ha venduto la bellezza di 146 milioni di copie.

Tuttavia, nonostante l'indiscutibile successo commerciale, Resident Evil 2 Remake non rappresenta il titolo più venduto di Capcom in senso più ampio. Il primo posto in assoluto rimane di Monster Hunter World, il quale ha totalizzato ben 19 milioni di copie vendute, seguito da Monster Hunter Rise che si ferma a 13,2 milioni di unità.

Di recente, Capcom ha rilasciato anche il quindicesimo titolo della saga horror, Resident Evil 4 Remake, che ha ricevuto un'ottima accoglienza. Il gioco dal 23 marzo a fine luglio ha venduto quasi 5 milioni di copie. Un risultato considerevole, seppur sarà piuttosto difficile realizzare i numeri del remake del secondo capitolo.

La prossima avventura attesa con ansia dai fan della saga è senza dubbio la modalità VR di Resident Evil 4 Remake. Il contenuto aggiuntivo è in sviluppo per PlayStation VR 2, anche se al momento la software house non ha ancora condiviso una data d'uscita esatta.