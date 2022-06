Pokémon Scarlatto e Violetto: gameplay e data di uscita nel nuovo trailer

Dopo il reveal dello scorso febbraio, PokÚmon Scarlatto e Violetto tornano sotto la luce dei riflettori grazie a un nuovo trailer che mostra in maniera approfondita il gameplay dei prossimi capitoli. Nel filmato appaiono PokÚmon mai visti prima, inclusi i due Leggendari che affronteremo durante l'avventura - e che sfoggiano un design decisamente curioso. Cosa pi¨ importante, abbiamo finalmente una data di uscita per il lancio previsto su Nintendo Switch.

Koraidon e Miraidon nel trailer di Scarlatto e Violetto

Scarlatto e Violetto vengono presentati come "i primi RPG open world della serie PokÚmon". A giudicare dal trailer, i prossimi capitoli ereditano alcune meccaniche viste nel pi¨ recente Leggende PokÚmon: Arceus, in particolare per quanto concerne l'esplorazione del mondo di gioco. In questo caso, tuttavia, sarÓ possibile avventurarsi nelle varie zone della nuova regione in compagnia dei propri amici - le partite multiplayer ospiteranno fino a quattro giocatori.

Nei due nuovi episodi per Nintendo Switch faremo la conoscenza di diversi personaggi, a partire dai Professori che ci introdurranno al mondo dei PokÚmon. Per la prima volta, infatti, ci sarÓ un Professore diverso in base alla versione del gioco scelta: in Scarlatto troveremo la Professoressa Olim, mentre in Violetto ci sarÓ il Professor Turum. Entrambi gli studiosi, recita il comunicato ufficiale, "stanno facendo delle ricerche sulle storie tramandate nella regione".

Attirano non poca attenzione i due Leggendari raffigurati sulle due copertine della versione retail. Parliamo di Koraidon (Scarlatto) e Miraidon (Violetto), due creature simili a serpenti che presentano caratteristiche estetiche piuttosto curiose, come i motori a propulsione che permettono a Miraidon di restare sospeso in aria.

Il trailer ci offre inoltre la data di uscita del gioco: Scarlatto e Violetto arriveranno in esclusiva su Switch il 18 novembre 2022. Entrambi i titoli saranno acquistabili sia in formato fisico che in digitale - i preorder sono giÓ disponibili sul Nintendo eShop.

Nuovi dettagli sui tre starter: Sprigatito, Fuecoco, Quaxly

Nintendo ha condiviso ulteriori informazioni sui tre starter con cui inaugureremo l'avventura di PokÚmon Scarlatto o Violetto. Sprigatito (Erba), Fuecoco (Fuoco) e Quaxly (Acqua) erano stati giÓ presentati in occasione del primo annuncio, ma solo oggi possiamo dare uno sguardo approfondito alle loro descrizioni ufficiali.

Sprigatito Ŕ "volubile e sempre desideroso di attenzioni, pu˛ mettere il broncio se vede che un altro PokÚmon ne sta ricevendo pi¨ di lui. [...] La composizione del suo pelo vellutato Ŕ simile a quella delle piante, il che permette al PokÚmon di creare energia assorbendo raggi solari. Si lava il pelo di frequente per idratarlo e agevolare il processo di fotosintesi".

Categoria: PokÚmon Erbagatto

Tipo: Erba

Altezza: 0,4 m

Peso: 4,1 kg

AbilitÓ: Erbaiuto

Fuecoco Ŕ invece un PokÚmon "rilassato", che "ama fare le cose con calma". "Le squame rettangolari che Fuecoco ha sulla pancia e sulla schiena gli permettono di assorbire il calore per poi trasformarlo in energia Fuoco. Queste squame sono sempre calde e a volte possono diventare davvero incandescenti. Sopra la sua testa sfavilla l'energia Fuoco che trabocca dall'interno del corpo. Quando Fuecoco si agita, gli fuoriescono ancora pi¨ fiamme dalla testa".

Categoria: PokÚmon Fuocodrillo

Tipo: Fuoco

Altezza: 0,4 m

Peso: 9,8 kg

AbilitÓ: Aiutofuoco

Quaxlyá"Ŕ molto ordinato e detesta sporcarsi la testa. Ha il corpo sempre lucido perchÚ le sue piume secernono un gel che lo protegge dall'acqua e dallo sporco. Il suo ciuffo resta acconciato all'indietro grazie a una densa crema idratante, e quando si secca diventa spettinato. I suoi arti inferiori sono molto potenti e gli permettono di nuotare senza problemi persino nelle correnti pi¨ impetuose. Quando lotta, sferra rapidi calci a ripetizione contro i suoi avversari".

Categoria: PokÚmon Anatroccolo

Tipo: Acqua

Altezza: 0,5 m

Peso: 6,1 kg

AbilitÓ: Acquaiuto

Nel trailer appena rilasciato compaiono altri PokÚmon mai visti prima, come il topo Pawmi (Elettro), il porcellino Lechonk (Normale) e Smoliv (Erba/Normale).