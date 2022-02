Pokémon Scarlatto e Violetto: i nuovi open world su Nintendo Switch nel 2022

Lo scorso novembre avevamo accolto Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente, remake degli acclamati jRPG rilasciati originariamente su Nintendo DS. Esattamente un mese fa abbiamo invece assistito al lancio di Leggende Pokémon: Arceus, il titolo piů ambizioso della serie di Game Freak, che propone un'inedita formula open world e un peculiare setting che ci catapulta nella regione di Hisui, ovvero la Sinnoh del passato. A quanto pare Nintendo vizierŕ i giocatori con un terzo episodio del popolare franchise: la nuova generazione di Pokémon č alle porte.

I due nuovi capitoli rispondono ai nomi di Pokémon Scarlatto e Violetto e catapulteranno i giocatori in "un'avventura open world", citando le parole della Grande N.

Scarlatto e Violetto: svelati i tre starter del prossimo titolo Pokémon

L'annuncio del doppio capitolo che inaugurerŕ la nona generazione di Pokémon č arrivato poche ore fa, in occasione del Pokémon Day 2022. Il reveal ha colto i fan alla sprovvista, dopotutto l'ultima iterazione del franchise č stata rilasciata lo scorso gennaio. Č stato persino diffuso il primo teaser ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, che include le immagini tratte dal titolo open world. Immagini che rivelano un mondo di gioco apparentemente sconfinato e una veste grafica piů dettagliata e pulita di quella vista nel piů recente Leggende Pokémon Arceus.

Cosa piů importante, al termine del filmato diamo il primo sguardo ravvicinato ai tre Pokémon che gli allenatori potranno scegliere all'inizio della prossima avventura. Lo starter d'Erba č il felino Sprigatito, mentre il piccolo cocodrillo Fuecoco sarŕ lo starter di Fuoco e l'anatroccolo Quaxly sarŕ quello d'Acqua. Gli altri Pokémon popoleranno le terre, i mari e i cieli della nuova regione che, a giudicare dal filmato, potrebbe essere ispirata alla Spagna: possiamo vedere un edificio che richiama la Sagrada Familia di Barcellona e persino una replica del Parc Güell.

Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno su Nintendo Switch alla fine del 2022.

Leggende Pokémon: Arceus si aggiorna alla versione 1.1.0

Nintendo ha colto l'occasione per presentare il primo update gratuito di Leggende Pokémon: Arceus. "Nella regione di Hisui ti aspettano comparse massicce e non solo!", recita la descrizione ufficiale dell'aggiornamento software (1.1.0) intitolato 'La nuova alba di Hisui'.

Nelle inedite attivitŕ introdotte dall'ultimo update "dovrai indagare su delle misteriose comparse massicce di Pokémon in giro per tutta Hisui. Avrai anche l'opportunitŕ di sfidare potenti avversari come Pokémon leggendari e Capitani, ampliando ancora di piů le tue esperienze nelle lotte Pokémon". Con l'aggiornamento arriva anche la Disfida onirica, una sfida che permetterŕ ai giocatori di affrontare i Pokémon piů potenti in una serie di prove di forza - una di queste, come si vede nel trailer, consiste in una lotta contro piů Pokémon leggendari allo stesso tempo.

Non solo, ma in occasione del Pokémon Day 2022 i giocatori di Leggende Pokémon: Arceus possono scaricare un esclusivo pacchetto gratuito che offre 30 Ultra Ball, 30 Gigaton Ball e 30 Jet Ball: per riscattare gli strumenti basta inserire la password ARCEUSADVENTURE nel menu Dono Segreto (sbloccabile dopo le prime ore di gioco) entro le 14:59 di giovedě 31 marzo 2022.​