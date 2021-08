Leggende Pokémon: Arceus, trailer e nuovi dettagli sul gioco per Nintendo Switch

In occasione dell'evento PokÚmon Presents, The PokÚmon Company ha svelato tutte le novitÓ legate ai suoi prossimi titoli. Si Ŕ dunque parlato di PokÚmon Unite, il primo MOBA dedicato alla popolare saga Nintendo, che dopo il recente lancio su Switch si appresta a sbarcare anche sui dispositivi mobile. Si Ŕ inoltre parlato di PokÚmon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake che, il prossimo 19 novembre, riporteranno i fan della serie nella regione di Sinnoh.

Il protagonista della presentazione Ŕ stato per˛ Leggende PokÚmon: Arceus, attesissimo spin-off che catapulterÓ i giocatori nel passato per raccontarci le origini delle famigerate creaturine. Un titolo che assume le sembianze di un inedito action RPG e che, come vedremo, prende le distanze dalla tradizionale formula che contraddistingue i principali episodi del franchise.

Leggende PokÚmon: un po' Zelda, un po' Final Fantasy

Come si vede nel nuovo trailer diffuso poche ore fa, Leggende PokÚmon: Arceus Ŕ ambientato nella regione di Hisui. Qui i giocatori vivranno un'emozionante avventura alla scoperta dei PokÚmon e delle loro origini, in un'epoca in cui queste creature e gli esseri umani "conducevano ancora esistenze separate"; un background del tutto nuovo per i fan del franchise nipponico, che fa da sfondo a un gameplay altrettanto innovativo

Quello di Hisui Ŕ un vasto e variegato mondo liberamente esplorabile, dove sarÓ possibile incontrare gran parte dei PokÚmon conosciuti nei principali titoli prodotti da Nintendo e, in alcuni casi, forme inedite delle creature pi¨ popolari. Si partirÓ dal villaggio Giubilo, dove sono riunite persone provenienti da diverse regioni: qui il Professor Laven ci affiderÓ il nostro primo PokÚmon, uno a scelta tra Cyndaquil, Rowlet e Oshawott.

I giocatori esploreranno diversi biomi, come praterie verdeggianti e distese desertiche, ciascuno caratterizzato dalla propria fauna. La componente esplorativa richiama quella del pi¨ noto The Legend of Zelda: Breath of the Wild: gli allenatori potranno visitare liberamente ogni scenario visibile sulla schermata di gioco, procedendo a piedi o chiedendo "un passaggio" ad alcuni dei PokÚmon di Hisui, come Wyrdeer e Basculegion - le evoluzioni di Stantler e Basculin.

Nel trailer si pu˛ vedere in azione il sistema di combattimento concepito per questo spin-off. I PokÚmon selvatici potranno attaccare gli allenatori in qualsiasi momento, il che innescherÓ la classica lotta: i combattimenti a turni sono ancora presenti, ma nel caso di Leggende PokÚmon troviamo un nuovo sistema di azioni che consentono ai nostri PokÚmon di attaccare pi¨ volte di fila, eseguendo mosse rapide o, in alternativa, potenti - ma pi¨ lenti - attacchi caricati.

Svelate le dimensioni del gioco su Nintendo Switch

Sia Leggende PokÚmon: Arceus che i giÓ menzionati remake di Perla e Diamante sono in dirittura d'arrivo per Nintendo Switch: mentre Diamante Lucente e Perla Splendente debutteranno il 19 novembre 2021, lo spin-off ambientato nella regione di Hisui vedrÓ la luce il 28 gennaio 2022.



I nuovi episodi della serie saranno leggermente diversi in termini di dimensioni: senza troppe sorprese, Ŕ Leggende PokÚmon: Arceus il titolo pi¨ "pesante" tra i due. Come confermato dalla stessa Nintendo, Diamante Lucente e Perla Splendente occuperanno circa 10 GB su Switch; Leggende PokÚmon richiederÓ invece 13 GB di spazio libero per l'installazione.

Ricordiamo che entrambi i giochi saranno disponibili sia in formato fisico che in digitale, con la possibilitÓ di preordinarli sul Nintendo eShop.