PlayStation: una nuova portatile? Sony starebbe prendendo in considerazione l'idea

Sono trascorsi ormai 5 anni da quando Sony ha interrotto la produzione di PS Vita allontanandosi dal settore portatile. Tuttavia, i recenti cambiamenti nel mercato gaming avrebbero spinto la società a considerare l'idea di un nuovo dispositivo mobile.

Nintendo Switch è stata, ed è ancora, un successo innegabile, mentre i cosiddetti "handheld PC" hanno offerto un nuovo paradigma di console portatile: dimensioni ridotte, display e comandi integrati e l'hardware di un vero e proprio computer.

Tuttavia, il punto di svolta per la società di Kyoto è stato PlayStation Portal, che abbiamo avuto l'occasione di provare e apprezzare. Certo, come lo descrive lo stesso produttore, non si tratta di una console portatile, ma di un dispositivo per la riproduzione remota dei titoli PlayStation 5.

Il successo, però, di quella che è sostanzialmente una periferica e non un hardware dedicato, è stato sorprendente facendo guadagnare a Portal il primo posto tra gli accessori più venduti di quest'anno. Nel periodo di lancio, il remote player è andato rapidamente sold out registrando vendite ben superiori a quelle preventivate da Sony, con tanto di bagarini pronti a cavalcare l'onda.

The PlayStation Portal was very successful and they are paying very close attention to the current handheld market :) — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 25, 2024

Ebbene, Portal sembra aver convinto Sony a proporre una nuova console portatile dopo i tentativi non proprio brillanti di PlayStation Portable (PSP) e PS Vita. Secondo Tom Henderson, Sony "sta prestando particolare attenzione all'attuale mercato degli handheld".

Naturalmente si tratta di speculazioni, ma piuttosto verosimili visto il dilagare di dispositivi come Steam Deck, ASUS ROG Ally (qui la recensione della nuova versione X), MSI Claw o Lenovo Legion Go. Che sia arrivato il momento anche per la nipponica di tornare alla carica nel settore delle console portatili?

D'altronde, si vocifera da tempo anche l'intenzione di Microsoft di proporre una soluzione portatile per accedere al catalogo Xbox. Considerando le dinamiche attuali, rimane solo da capire se Sony preferirebbe sfornare un nuovo dispositivo capace di eseguire i giochi in locale o opterebbe per una piattaforma basata sul cloud gaming simile alla Logitech G Cloud (recensione qui).