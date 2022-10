PlayStation Stars ora disponibile in Italia: come iscriversi e cosa offre il programma fedeltà

Come da programma, oggi Sony ha lanciato in Europa il suo programma fedeltà dedicato ai videogiocatori. Ora gli utenti italiani possono iscriversi a PlayStation Stars e iniziare a raccogliere punti fedeltà, che potranno essere spesi per riscattare oggetti collezionabili, prodotti selezionati dal PS Store o fondi per il proprio portafoglio PSN. Oggi vi sveliamo le principali funzionalità del servizio e la prima selezione di premi offerti agli abbonati.

PlayStation Stars: l'iscrizione passa per lo smartphone

Per effettuare l'iscrizione a Stars non dovrete fare altro che scaricare PlayStation App sul vostro smartphone Android o iOS. L'applicazione è del tutto gratuita e consente ai giocatori di gestire il proprio account PSN direttamente dal telefono, con la possibilità di unirsi ai Party, effettuare il download dei giochi del PlayStation Store e visualizzare i propri Trofeo.

Dopo aver effettuato il login su PlayStation App con le proprie credenziali, nella schermata principale apparirà una nuova icona accanto al nome utente: 'tappando' il logo di PlayStation Stars sarà possibile seguire i pochi passaggi necessari per iscriversi al programma fedeltà. In alternativa, i giocatori possono iscriversi visitando la pagina PlayStation.com.

I Livelli, i Punti fedeltà e i primi Premi



Nella schermata principale di PlayStation Stars vediamo il Livello del nostro account e la quantità di punti raccolti. Tutti i nuovi membri del programma fedeltà cominciano dal Livello 1 e possono raggiungere il Livello 4 completando i cosiddetti Traguardi: acquistando un gioco completo dal PS Store e ottenendo un trofeo non comune sarà possibile effettuare il primo 'level up', ma il livello più alto richiede l'acquisto di quattro giochi e l'ottenimento di ben 128 trofei non comuni.

Specifichiamo che per "gioco completo" Sony si riferisce ai giochi digitali a pagamento disponibili nel suo marketplace. Sono quindi esclusi i titoli free-to-play, i giochi inclusi nel PlayStation Plus, le demo, i DLC e i contenuti aggiuntivi. Per "trofei non comuni", invece, s'intendono quei trofei di rarità rara, molto rara e ultra rara al momento dell'ottenimento.

Su PS App troviamo l'elenco delle prime campagne di Stars. Completando gli obiettivi indicati in ogni campagna sarà possibile ottenere le relative ricompense, che equivalgono a item collezionabili digitali - come nella campagna 'Check-in di ottobre - o a punti fedeltà. Questi ultimi, tendenzialmente, vengono offerti con l'acquisto di alcuni giochi selezionati nel PlayStation Store: la campagna attualmente disponibile invita gli utenti ad acquistare un gioco a scelta tra EA Sports FIFA 23, The Last of Us Parte I, NBA 2K23, Inscryption, Valkyrie Elysium e Tunic.

Dopo aver racimolato una buona quantità di punti sarà possibile spenderli in altri oggetti collezionabili o nei PS Store Rewards, ovvero giochi completi quali Sekiro: Shadows Die Twice (15.000 punti), Hades (6.250 punti), Cult of the Lamb (6.250 punti), It Takes Two (10.000 punti) e The Quarry (17.500 punti). L'elenco in questione verrà aggiornato periodicamente, consentendo agli utenti iscritti a PlayStation Stars di ottenere nuovi giochi in cambio di punti.

C'è una terza opzione per chi vorrà investire i propri punti: i fondi per il portafoglio PSN. Con 1.250 punti fedeltà si potrà riscattare un coupon di 5 euro per il PlayStation Store, mentre con 5.000 punti sarà possibile aggiungere 20 euro al proprio portafoglio digitale.

Per ulteriori informazioni su PlayStation Stars e sui vantaggi offerti agli utenti, vi invitiamo a visitare la pagina web ufficiale dedicata al programma fedeltà di Sony.