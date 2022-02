PlayStation Spartacus: fino a 16 dollari al mese per il 'Game Pass' di Sony?

Si torna a parlare di 'Project Spartacus', la risposta di Sony al popolare Xbox Game Pass di Microsoft. Stando alle indiscrezioni, il lancio del nuovo servizio in abbonamento sarebbe vicino e un annuncio ufficiale sarebbe dunque imminente. In rete, intanto, sono già emersi i primi dettagli legati ai papabili prezzi e ai giochi inclusi nell'offerta on demand dedicata agli utenti PlayStation: a giudicare dai rumor, Spartacus sarà leggermente diverso dal più noto Game Pass.

Spartacus: ecco i tre diversi piani d'abbonamento



Ricostruendo le informazioni condivise da Bloomberg nel suo report, Sony unirà le offerte di PlayStation Plus e PlayStation Now in unico servizio, quello che è noto internamente con il nome in codice 'Spartacus'. Con ogni probabilità, il nuovo programma sarà disponibile sia su PS4 che su PS5 e, oltre alla consueta selezione di giochi gratuiti, potrebbe includere funzionalità di cloud gaming simili a quelle proposte da Microsoft nel suo Xbox Game Pass Ultimate.

L'ultima indiscrezione legata a Project Spartacus rivela invece i prezzi del servizio e i contenuti dei differenti piani d'abbonamento. Secondo Jeff Grubb, profetico insider e giornalista di VentureBeat, il servizio di Sony avrà infatti tre tier: Essential, Extra e Premium.



Si partirà da una base di 10 dollari (Essential) per accedere ogni mese a una raccolta di giochi selezionati da Sony; è, in sostanza, l'equivalente dell'attuale offerta di PlayStation Plus. Per 13 dollari mensili, il piano Extra aggiungerà l'accesso a un ulteriore catalogo, il quale includerà "centinaia di vecchi giochi scaricabili", estratti probabilmente dalle librerie delle precedenti console PlayStation - in maniera simile a quanto offerto oggi dall'abbonamento a PS Now.

Il livello Premium, per 16 dollari al mese, avrà tutti i vantaggi elencati finora con l'aggiunta della riproduzione dei giochi in streaming, una libreria di "giochi classici" e l'accesso esclusivo alle trial dei giochi, che permetteranno di provare le versioni complete dei titoli PlayStation per un tempo limitato. Stando alle dichiarazioni di Grubb, Sony non ha intenzione di replicare la strategia di Microsoft offrendo l'accesso immediato alle sue esclusive (dal day one) senza costi aggiuntivi.

VentureBeat specifica che i nomi, i prezzi e i contenuti dei tre tier di Project Spartacus potrebbero essere modificati prima della presentazione ufficiale. A tal proposito, Grubb e colleghi sostengono che i primi test di Project Spartacus verranno inaugurati nelle prossime settimane e che l'annuncio del nuovo servizio in abbonamento arriverà a marzo. Sembra che non dovremo attendere più di qualche giorno prima di ricevere aggiornamenti diretti dalla stessa Sony.

Dunque, Spartacus e Xbox Game Pass non differiranno solo per i prezzi - che, almeno stando ai rumor, vedono Microsoft favorita, con il piano Ultimate venduto a 14,99$/mese. Il colosso nipponico offrirà diversi cataloghi di giochi provenienti dalle più disparate generazioni di console, inclusa quella più recente, così come feature quali le trial a tempo limitato. Va detto, in ogni caso, che il Game Pass può offrire anche ricompense esclusive ai suoi utenti Ultimate (add-on e bonus gratuiti per una selezione di giochi) e i vantaggi di una stabile piattaforma streaming quale xCloud.