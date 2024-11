PlayStation presenta la guida ai regali natalizi: da PS5 Pro a Portal, passando per i giochi

In vista delle festività natalizie, Sony presenta la 'Guida Regali Natalizi PlayStation 2024', una selezione di prodotti tra quelli più popolari del produttore videoludico.

Protagonista assoluta, per forza di cose, PS5, con la sua nutrita line-up di giochi e un'ampia gamma di accessori che di recente ha visto l'arrivo di tante novità, come i DualSense della Chroma Collection. Occhi puntati anche su PS5 Pro, fresca di lancio, che propone agli utenti la migliore esperienza visiva in fase di gioco - ma solo con i titoli compatibili.

Natale 2024: i regali ideali secondo Sony PlayStation

Si parte, come sempre, dai giochi. Pochi giorni fa abbiamo assistito al lancio di LEGO Horizon Adventures, una nuova coloratissima esperienza ambientata nel mondo post-apocalittico di Horizon e impreziosita dalla vivacità e dal fascino dei mattoncini LEGO - con quella componente umoristica tipica dei videogiochi commissionati dal brand danese.

Un regalo ideale per tutta la famiglia, proprio come Astro Bot, titolo-rivelazione del 2024 che celebra la storia di PlayStation con una miriade di riferimenti ed easter egg. Il platformer di Team Asobi è inoltre candidato al GOTY 2024, il premio più ambito dell'anno.

Spazio anche al parco titoli PC, che vede la presenza di grandi produzioni quali God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima Director's Cut e Helldivers 2. Presente anche Until Dawn, recentemente riproposto su PC e PS5 con un remake ambizioso (forse troppo).

"La console PlayStation 5 continua a essere ampiamente disponibile in questa stagione natalizia, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco straordinaria con accesso a migliaia di titoli immersivi", scrive Sony nel comunicato diramato poche ore fa. "Gli appassionati, in cerca di un’esperienza di gioco da console di livello Premium, quest’anno hanno anche una nuova opzione, PlayStation 5 Pro, che offre la migliore esperienza visiva di gioco possibile per una console PlayStation, con immagini ultra nitide in 4K e un gameplay ancora più fluido".

A proposito dei giochi compatibili con PS5 Pro, al momento ci sono più di 50 titoli 'Enhanced' disponibili: tra questi troviamo The Last of Us Parte II Remastered, Final Fantasy VII Rebirth, Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2 e Hogwarts Legacy.

Se i vostri amici o parenti possiedono già una console di ultima generazione e una collezione di giochi molto nutrita, potreste regalare uno dei tanti accessori compatibili. L'ultima novità, come anticipatovi, è rappresentata dalla Chroma Collection, che propone tre nuove colorazioni per il controller DualSense: Chroma Pearl e Chroma Indigo, ora disponibili all'acquisto, e Chroma Teal, in uscita il prossimo 23 gennaio. Per i giocatori più esigenti c'è anche il DualSense Edge, una versione 'high-end' e ultra-personalizzabile del controller per PS5.

Nella guida di Sony trova spazio anche PlayStation Portal, un sorprendente best-seller per Sony, così come PlayStation VR2 e le nuove periferiche audio della gamma PULSE.

La stagione natalizia 2024 deve ancora arrivare, eppure Sony guarda già alla prossima annata videoludica. "Mentre il 2024 si è già rivelato un anno epico per il mondo dei videogiochi, ci sono ancora molti altri titoli straordinari previsti per il prossimo anno, tra cui Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yōtei, Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadows e molti altri".