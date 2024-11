The Game Awards 2024, ecco i candidati al GOTY: c'è anche Shadow of the Erdtree

Poche ore fa, Geoff Keighley ha svelato la lista completa dei candidati ai The Game Awards 2024. Occhi puntati sulla categoria del Game of the Year (GOTY), il premio più ambito dagli sviluppatori e produttori videoludici. La nomination di Shadow of the Erdtree ha innescato polemiche.

Anche nel 2024 assisteremo a una cerimonia dei The Game Awards, i premi dedicati ai migliori videogiochi dell'anno. L'evento prodotto e presentato da Geoff Keighley intratterrà gli spettatori con una serata ricca di nuovi annunci e di ospiti speciali e con le premiazioni dei titoli che hanno spiccato di più nel corso dell'anno. Ecco dunque che, a poco meno di un mese dalla nuova edizione, i TGA hanno svelato la lista completa delle nomination.

C'è già qualche colpo di scena, a giudicare dai nomi figuranti nella lista del premio più ambito, quello del Game of the Year (GOTY), il Gioco dell'Anno.

TGA: è già polemica per i candidati al GOTY 2024

Su X (ex Twitter), Geoff Keighley ha presentato i candidati al premio di Game of the Year per i The Game Awards 2024. L'elenco è il seguente:

ASTRO BOT (Team Asobi/SIE)

(Team Asobi/SIE) Balatro (LocalThunk/Playstack)

(LocalThunk/Playstack) Black Myth: Wukong (Game Science)

(Game Science) Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco)

(FromSoftware/Bandai Namco) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

(Square Enix) Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Il tweet di Keighley ha ricevuto non poche critiche da parte della community, vuoi per l'assenza di titoli pluriacclamati - Like a Dragon: Infinite Wealth, TLOZ: Echoes of Wisdom e Silent Hill 2 Remake, tra i vari - vuoi per la scelta dei candidati al premio più ambito dell'anno.

In molti si erano scagliati contro il patron dei TGA per la nuova regola, annunciata il 16 novembre, relativa ai DLC e ai remake. A partire da questa edizione, le espansioni e i rifacimenti di 'vecchi' videogiochi possono essere nominati nelle varie categorie previste dai The Game Awards. A detta dei giocatori, l'annuncio di questa regola sembrava preannunciare la nomination di Shadow of the Erdtree, add-on di Elden Ring - vincitore, ricordiamo, del GOTY 2022.

Così è stato, in effetti. Tra i candidati al titolo di Game of the Year 2024 c'è proprio la grande espansione dell'action RPG di FromSoftware, così come Final Fantasy VII Rebirth, considerato un remake e, pertanto, candidabile secondo la nuova regola. Ci sono però altri grandi titoli, come Metaphor: ReFantazio, ASTRO BOT, Black Myth: Wukong e il sorprendente Balatro.

I titoli 'snobbati' hanno trovato posto nelle altre categorie dei TGA 2024. Silent Hill 2 e Like a Dragon: Infinite Wealth, ad esempio, sono entrambi candidati al premio Best Narrative, al fianco di Senua's Saga: Hellblade II. Stellar Blade, altro grande assente, ambisce ai premi Best Action Game e Best Score and Music. Quattro nomination, invece, per Helldivers 2 e Call of Duty: Black Ops 6, altre due importantissime release di quest'annata videoludica.

Come ha fatto notare IGN, sono ASTRO BOT e Final Fantasy VII Rebirth a portarsi a casa il maggior numero di candidature, sette a testa; segue Metaphor: ReFantazio con sei nomination.

Ricordiamo che l'edizione 2023 dei The Game Awards ha visto trionfare Baldur's Gate 3. Il pluriacclamato GdR di Larian Studios ha avuto la meglio su titoli di grossissimo calibro, tra cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2 e Marvel's Spider-Man 2.