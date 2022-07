PlayStation Plus Extra e Premium: da Stray ad Assassin's Creed, svelati i giochi di luglio

Poche settimane fa Sony ha lanciato il nuovo PlayStation Plus, servizio in abbonamento che oggi può contare su tre diverse offerte: Essential, Premium e Extra. Le ultime due opzioni rappresentano le vere novità del PS Plus e garantiscono l'accesso a un variegato catalogo di giochi. Il catalogo in questione verrà aggiornato periodicamente con nuovi titoli: la prima 'ondata' è quella di luglio e vede la presenza di alcuni grandi franchise, e non solo.

Stray, Final Fantasy VII e Marvel's Avengers con Extra e Premium

Proprio come avviene per la selezione mensile di PlayStation Plus Essential, i cataloghi Extra e Premium accolgono una nuova gamma di giochi che potranno essere riscattati da tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. Dal 19 luglio , dunque, gli utenti otterranno giochi come Stray, Final Fantasy VII Remake Intergrade e Marvel's Avengers, oltre ad una dozzina di titoli third-party.

Partiamo da Stray, vero protagonista della selezione di luglio. L'avventura cyberpunk sviluppata da BlueTwelve Studio e pubblicata da Annapurna Interactive aveva conquistato la nostra attenzione già un paio di anni fa, quando Sony mostrò questa produzione indie all'evento 'Future of Gaming'. "Perso, solo e separato dalla famiglia, un gatto randagio deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città cibernetica ormai dimenticata e trovare la strada di casa".

Stray debutterà il 19 luglio, giorno in cui verrà reso disponibile su PlayStation Plus. È un'esclusiva console per PS5 e PS4, ma esordirà anche su PC (Steam).

Final Fantasy VII Remake Intergrade è la versione next-gen dell'acclamato jRPG targato Square Enix. L'edizione Intergrade per PS5 include l'espansione FF7R EPISODE INTERmission - un'inedita storyline che vede protagonista la ninja Wutai Yuffie Kisaragi - e una serie di migliorie legate al comparto tecnico. Troviamo inoltre il supporto al controller DualSense.

Sempre da Square Enix arriva Marvel's Avengers, action/adventure che vede protagonisti i supereroi della Casa delle idee, un gioco da provare in solitaria o, preferibilmente, in compagnia di un amico. "Riunisci una squadra composta da un massimo di quattro giocatori online, padroneggia abilità straordinarie, personalizza una rosa crescente di eroi e difendi la Terra da minacce sempre più gravi". Il gioco incluso nel catalogo PS Plus è compatibile con PS5 e PS4.

Assassin's Creed su PS Plus grazie a Ubisoft + Classics

Parlavamo di una dozzina di giochi di terze parti in arrivo nel catalogo PlayStation Plus. In quest'ulteriore malloppo troviamo ben quattro giochi di Ubisoft, tutti dedicati all'iconica saga degli Assassini. Ricordiamo infatti che il servizio Ubisoft+ Classics è ora incluso nei piani Extra e Premium e, pertanto, gli utenti possono usufruire di un'altra selezione gratuita.

Ubisoft commemora il lancio del primo gioco Assassin's Creed con la celebrazione AC15, dedicata ai 15 anni del franchise. Il 'regalo' offerto agli abbonati PS Plus rientra, di fatto, nei festeggiamenti organizzati da Ubisoft. "Immergiti nell'Animus per scoprire le storie nella Storia: scopri le vicende di un uomo assetato di vendetta che trova il suo posto in una confraternita o salpa per i mari da famigerato pirata, svela una cospirazione omicida durante la Rivoluzione francese e segui un voltagabbana della confraternita in una storia di tradimento".

Il 19 luglio verranno resi disponibili i seguenti titoli:

The Ezio Collection (include Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations)

(include Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations) Assassin's Creed IV: Black Flag (include l'espansione Freedom Cry)

(include l'espansione Freedom Cry) Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Rogue Remastered

Il catalogo Ubisoft+ Classics era stato lanciato con 27 giochi, che includono i popolari Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's The Division e For Honor. Il colosso francese ha intenzione di espandere la raccolta con oltre 50 giochi entro la fine del 2022.